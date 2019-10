Kalavská verí, že zvíťazí zdravý rozum a stratifikácia prejde

Pripravovaná stratifikácia nemocníc nebude znamenať zatváranie nemocníc. Na utorňajšej Trend konferencii Zdravotnícky manažment to uviedol riaditeľ pre stratégiu Inštitútu zdravotnej politiky pri ministerstve zdravotníctva Michal Štofko. V diskusii o stratifikácii sa podľa neho vyskytuje viacero nedorozumení a neprávd.

Žiadaný počet výkonov

Ak teda niektorá z nemocníc nesplní požadovaný počet výkonov, zdravotné poisťovne jej prestanú preplácať samotný výkon. Nebude to mať vplyv na zmluvu s celou nemocnicou. Zmeny tak nespôsobia zatváranie nemocníc.

Ako ďalej Štofko informoval, oproti pôvodnému návrhu sa prostredníctvom poslaneckých pozmeňujúcich návrhov stratifikácia v niektorých bodoch zmení. Pri nesplnení minimálneho počtu výkonov už budú poisťovne povinné nepreplácať výkon.

V pôvodnom návrhu je len možnosť, nie povinnosť. Zoznam dotknutých výkonov navyše ministerstvo prepracovalo, doplnilo maximálne čakacie lehoty a určilo, ktoré výkony budú robiť konkrétne typy nemocníc.

Živelné zatváranie oddelení

Štofko tiež odmietol, že by výsledkom stratifikácie bolo „vyberanie hrozienok“, teda že by sa nemocnice sústreďovali len na lukratívne výkony. „Stratifikácia zadefinuje minimálny rozsah každej úrovne poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil Štofko.

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že stratifikácia je nevyhnutná. Podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska Mariána Petka sa totiž v súčasnosti deje živelné zatváranie oddelení. Jediným kritériom je pritom dostatok či nedostatok jednotlivých zdravotníckych pracovníkov.

Petko ďalej upozornil, že po roku 1989 prestala existovať cestovná mapa pacienta – teda kde pacient vchádza do systému a ako postupuje ďalej. To by sa tiež malo zmeniť, keď stratifikácia určí jednoznačnú povinnosť pracoviskám vyššieho typu prijímať akútnych pacientov a nemocniciam nižšieho typu prijať pacienta na doliečenie.