Stratifikácia zbiera podporu opozičných strán, zahlasujú za ňu aj OĽaNO a SaS

Stratifikácia nemocníc pokračuje vo svojej zvláštnej legislatívnej púti. Naďalej platí, že nemá podporu Smeru-SD, ktorý nominoval ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú.

Nepodporuje ju ani Slovenská národná strana, ktorá má pozíciu predsedu parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Ním je Štefan Zelník, ktorý je takisto za stratifikáciu.

Ako na stredajšom brífingu konštatovala tímlíderka pre zdravotníctvo SaS Janka Cigániková, z vládnych strán tak vládny návrh podporuje len Most-Híd.

Naopak, stratifikácia si získava rastúcu priazeň opozície. Po Sme rodina v stredu oznámili podporu Zdravej zmene OĽaNO aj SaS.

OĽaNO chce zadefinovať maximálne čakacie lehoty

Hnutie OĽaNO v parlamente podporí stratifikáciu, ak sa v zákone zadefinujú maximálne čakacie lehoty. Informoval o tom na brífingu podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňový minister zdravotníctva za OĽaNO Marek Krajčí.

„Naše hnutie od začiatku informovalo, že reforma nemocničnej siete na Slovensku je nevyhnutná. Už pri kreovaní celého návrhu zákona som opakovane upozorňoval, že v návrhu zákona chýba okrem zadefinovanej geografickej dostupnosti aj časový nárok pacienta liečbu,“ povedal Krajčí.

Ako uviedol, pri schválení stratifikácie by sa pacientom mohlo stať, že by im hrozili dlhšie čakacie lehoty.

„V procese stratifikácie by nemocnice nemali mať len práva odzmluvniť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale zároveň by mali mať aj povinnosti, na základe ktorých by garantovali dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ konštatoval Krajčí.

Pripravia pozmeňujúci návrh

„Som rád, že v pondelok pani ministerka definitívne uznala argumenty a rozhodla sa maximálne čakacie lehoty ako nárok pacienta zadefinovať aj do zákona. Nakoľko tento nárok nie je v predkladanom návrhu zákona zadefinovaný, dohodli sme sa, že v spolupráci s ministerstvom vypracujeme pozmeňujúci návrh, ktorým pacientom zadefinujeme nárok na maximálne čakacie lehoty, ktoré určia odborníci na jednotlivé medicínske odbory,“ povedal Krajčí.

Tento návrh následne predloží v druhom čítaní zákona v NR SR. „Za tejto podmienky podporíme posunutie zákona do druhého čítania,“ dodal.

Po prijatí tejto pripomienky chce apelovať na všetkých poslancov NR SR, aby projekt stratifikácie podporili. „Teraz už nie je dôvod obávať sa dopadu na pacientov,“ podotkol Krajčí.

„Chceme na tomto mieste požiadať o absurdnú vec. Žiadame Smer-SD, aby podporil vlastnú ministerku zdravotníctva pri tomto koncepte, pretože tento zákon bol vypracovaný odborníkmi a stotožňujú sa s ním aj politici naprieč opozíciou a práve s podmienkou maximálnych čakacích lehôt je táto koncepcia dobrá,“ dodal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger.

O úspechu návrhu Cigániková pochybuje

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská má podporu návrhu stratifikácie nemocníc v parlamente prisľúbenú aj od hnutia Sme rodina a najnovšie aj SaS.

„Od začiatku sme presadzovali nevyhnutnosť reformy slovenských nemocníc tak, aby sa pacienti dostali k lepšej, dostupnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti. Toto má reforma robiť. Škrtať oddelenia a výkony, ktorých robia lekári nedostatočné množstvo, aby neohrozovali pacientov. Naopak, má pridať tam, kde nám momentálne kapacity chýbajú,“ povedala Cigániková.

Má však pochybnosti, či sa zákon dostane do parlamentu a ak áno, či dostane hlasy od Smeru-SD a SNS.

„Robert Fico opakovane dokázal, že mu ide viac o jednoduchú cestu k voličským k hlasom než o reálne zdravie pacientov,“ konštatovala Cigániková.

SaS chce podmienky uzatvárania zmlúv ešte sprísniť

Ako dodala, SaS získala od ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej prísľub, že sa do druhého čítania zákona dostane vo forme pozmeňujúceho návrhu aj dopracovanie časového nároku pacienta na jednotlivé výkony, čo bola aj podmienka hnutia OĽaNO.

„Je to garancia časovej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov a na nej sme trvali,“ dodala Cigániková.

Súčasný návrh zákona je napísaný tak, že poisťovňa môže ale nemusí zazmluvniť výkon, ktorého nerobí dané oddelenie dostatočný počet.

„Navrhneme to zmeniť tak, že poisťovňa nemôže tento výkon až na mimoriadne okolnosti zazmluvniť, práve preto, že to ohrozuje pacienta. Keby bol tento návrh takto benevolentne napísaný, ľahko sa môže stať, že poisťovne zazmluvnia aj tie výkony, ktoré pacienta ohrozujú, lebo sa to z nejakého dôvodu hodí vlastníkovi poisťovne aj nemocnice,“ uzavrela Cigániková.

Osuský: Nie v každej nemocnici môže byť špičkový tím a vybavenie

Ako uviedol poslanec NR SR za SaS Peter Osuský, je jasné, že v každej nemocnici nebudú existovať na každom oddelení vrcholové lekárske tímy s vrcholovým lekárskym vybavením.

„Neexistuje cesta, že bude Slovensko posiate magnetickými rezonanciami ako zastávkami autobusov. Ak ju budem potrebovať, rád za ňou pôjdem. To neznamená, že lôžka nebudeme potrebovať na doliečovanie a na dlhodobú staroslivosť, ale znova zdôrazňujem, ak budem chcieť bajpas, tak chcem ísť k lekárom, ktorí ho robia rutinne, úspešne a dá sa povedať na vrcholnej európskej úrovni,“ uzavrel Peter Osuský.