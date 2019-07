Stratifikáciu nemocníc treba podľa Blanára dobre premyslieť

Stratifikáciu nemocníc treba podľa člena Výboru NR SR pre zdravotníctvo Juraja Blanára (Smer – SD) dobre premyslieť. Reagoval tak na vyjadrenia ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, podľa ktorej projekt premeny nemocníc nemá podporu v koalícii.

Podľa Blanára ide o ambiciózny projekt. „Avšak je potrebné povedať, že v rámci dvoch vĺn pripomienkovania tohto návrhu bolo vznesených viac ako 560 pripomienok a z toho bolo 280 vážnych,“ informoval.

Preto sa tým podľa neho treba zaoberať. „Robiť hocijaké opatrenie v zdravotníctve je najcitlivejšia záležitosť, ktorá sa týka ľudí,“ uviedol.

„Ak niečo chceme pustiť, tak to musí byť naozaj veľmi dobre premyslené,“ povedal.

Na stratifikáciu si ešte počkáme

Stratifikácia nemocníc by mohla ísť do parlamentu najskôr v septembri. Legislatívny materiál, ktorý má priniesť premenu slovenských nemocníc, ministerstvo zdravotníctva nestihlo predložiť na minulotýždňové rokovanie vlády.

„Ak by sme chceli stihnúť prvú septembrovú schôdzu parlamentu, tak materiál bude musieť byť predložený na prvú vládu po prázdninách, 21. augusta,“ konštatovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská minulý týždeň po rokovaní vlády.

Beblavý: Koalícia sa na zmenách nevie dohodnúť

Predseda strany SPOLU – občianska demokracia Miroslav Beblavý to interpretoval tak, že vládna koalícia sa nevie dohodnúť na potrebnej reforme nemocníc.

Projektom stratifikácie, ktorý mal priniesť vyššiu kvalitu nemocníc, sa podľa nezaradeného poslanca NR SR opakovane chválil aj premiér Peter Pellegrini.

„Stav našich nemocníc je dnes symbolom zlyhávania štátu pri službe ľuďom. Smer nevyužil takmer dvanásť rokov vlády na to, aby dal situáciu do poriadku, a neurobí to, ani ak by dostal ďalších dvanásť. Ak totiž nejde o balíčky pred voľbami, nemajú záujem,“ uviedol minulý týždeň Beblavý.