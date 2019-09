Stratifikáciu už vláda možno ani neprorokuje, premiér však má plán B

aktualizované 25. septembra, 13:50

Vláda sa pol roka pred voľbami už nebude zaoberať zásadnými návrhmi zákonov. Po jej stredajšom zasadnutí to oznámil premiér Peter Pellegrini.

Či sa to bude týkať aj stratifikácie nemocníc, ešte nie je zrejmé. Koaličná rada sa v najbližších dňoch stretne a rozhodne, či pre niektoré zmeny spraví výnimku.

Vláda by tak zasadla v piatok, aby stihla posledný termín na odoslanie svojich návrhov zákonov do parlamentu.

Stratifikáciu by chcel aspoň začať

Samotný predseda vlády sa stratifikácie vzdať nechce. Podľa jeho slov, ak by sa koalícia rozhodla stratifikáciu zastaviť, s ministerkou pripravujú plán B.

Ten by predstavoval iné riešenie, ako aspoň začať zmeny, ktoré by si nevyžadovalo prijať zákon v parlamente.

„Táto fáza je o zbere údajov, má dať obraz o tom, koľko výkonov, kde a v akej kvalite sa vykonáva,“ informoval Pellegrini.

Po nástupe novej vlády by sa tak mohli prijať dodatočné legislatívne opatrenia, ktoré budú upravovať ďalšie fázy.

„Urobíme s ministerkou všetko pre to, aby reforma nezastala na šesť alebo osem mesiacov, kým sa nová vláda skonsoliduje, ale aby sa táto prvá fáza spustila bez potreby parlamentu. Je potrebné začať so zmenou, bez ohľadu na to, akú techniku na to použijeme,“ uviedol premiér.

O Kalavskú môže stále prísť

Uvedomuje si pritom, že rezignácia Kalavskej je stále v hre. Aj keď to podľa neho v stredu nezopakovala, je si vedomý, že táto možnosť tu je.

Podľa svojich slov by o ňu v kabinete nerád prišiel.

Samotná ministerka pred zasadnutím vlády avizovala, že sa vyjadrí po rokovaní. Napokon sa však novinárom vyhla. Podľa premiéra za tým netreba nič hľadať. „Nepovedala by vám asi nič iné než ja,“ uviedol.