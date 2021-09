Stratili ste čuch alebo sa vám počas koronavírusu zmenil? Vedci skúmajú nosné kvapky obsahujúce vitamín A

Nosné kvapky obsahujúce vitamín A by mohli byť účinné pri liečbe straty čuchu alebo zmien tohto zmyslu u niektorých ľudí s ochorením COVID-19. Ako uvádza spravodajský portál BBC, tvrdia to britskí vedci z University of East Anglia, kde momentálne realizujú 12-týždňový experiment.

Ošetrenie spomenutými nosnými kvapkami absolvujú iba niektorí dobrovoľní pacienti, no všetkých žiadajú, aby ovoňali silné pachy, ako sú zhnité vajíčka či ruže. Skenovaním mozgu následne kontrolujú, či vitamín vyliečil poškodené čuchové cesty alebo nervy.

Strata alebo zmena čuchu je bežným príznakom ochorenia COVID-19, aj keď ho môže spôsobiť aj mnoho ďalších vírusov, ako je napríklad chrípka. Väčšina ľudí čuch prirodzeným spôsobom získa naspäť v priebehu niekoľkých týždňov, no u mnohých pretrvávajú poruchy tohto zmyslu a niektoré bežné veci im začali voňať inak.

Spomenutý vitamín A pomáha udržiavať v kondícii imunitný systém, zrak, kožu a výstelku niektorých častí tela vrátane nosnej dutiny. Tento vitamín obsahuje mnoho mliečnych potravín i niektoré druhy zeleniny. Príliš veľa vitamínu A však môže škodiť.