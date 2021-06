Štúdia z praxe ukázala, aké veľké je riziko, že sa po očkovaní nakazíte ochorením COVID-19

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ide v niektorých štátoch lepšie, ako v iných. V rámci Európy je napríklad Spojené kráľovstvo šiestou najzaočkovanejšou krajinou, pričom ju predbehli iba štáty s výrazne menším počtom obyvateľov.

Gibraltár (34-tisíc obyvateľov), Malta (502-tisíc obyvateľov), ostrov Man (85-tisíc obyvateľov), Island (350-tisíc obyvateľov) a San Marino (34-tisíc obyvateľov) majú medzi 60 až 80 percent zaočkovaných obyvateľov.

Vo všetkých týchto krajinách je pandémia plne pod kontrolou, za posledný týždeň mali nula až dva nové prípady. Samotné Spojené kráľovstvo prekročilo hranicu zaočkovanosti 62 percent, no v posledných týždňoch u nich opäť rastie počet chorých.

Dôvodom je hlavne šírenie doteraz najinfekčenejšieho kmeňa koronavírusu, a to (indického) variantu Delta. Ako však dokazuje najnovšia štúdia, aj napriek stúpajúcemu počtu nových prípadov je situácia vďaka očkovaniu ďaleko lepšia.

Britská štúdia

Vakcína nás má chrániť pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, ako aj pred prípadnou hospitalizáciou. Do veľkej miery by nás mala chrániť aj pred opätovným nakazením sa. To, či je to pravda, sa rozhodli zistiť práve v Spojenom kráľovstve.

Cieľom štúdie britských vedcov bolo posúdiť účinnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19 pri prevencii šírenia infekcie SARS-CoV-2 v komunite. Štúdie sa zúčastnilo celkovo 373 402 ľudí vo veku od 16 rokov.

Počas sledovaného obdobia, od 1. decembra 2020 do 3. apríla 2021, sa tejto skupine ľudí spravilo celkovo 1 610 562 výterov z nosa a hrdla, ktoré sa vyhodnocovali pomocou PCR metódy.

Ukázalo sa, že 21 dní po prvej dávke vakcíny sa riziko nakazenia sa vírusom SARS-CoV-2 znížilo o 65 percent oproti tým, ktorí zaočkovaní neboli a neboli ani nikdy infikovaní koronavírusom. Po druhej dávke sa riziko znížilo o 70 percent.

Jeden z tisíc