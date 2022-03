Štvrtú dávku už môžu dostať ľudia so zníženou imunitou, NCZI spustilo registráciu

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo registráciu na očkovanie štvrtou dávkou pre ľudí so zníženou imunitou. Posilňujúca dávka proti ochoreniu COVID-19 je odporúčaná každému imunokompromitovanému pacientovi.

Ako informuje NCZI, po podaní troch dávok, ktoré tvoria u týchto osôb so zníženou imunitou základnú očkovaciu schému, im môže byť aplikovaný tzv. booster. O tejto možnosti by sa mali vopred poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom.

„Pacienti so zníženou imunitou starší ako 18 rokov môžu požiadať o posilňujúcu dávku očkovania. Ak sú minimálne tri mesiace po podaní tretej dávky, môžu sa registrovať na stránke www.korona.gov.sk a bude im pridelený termín v nimi vybranom okrese,“ uvádza ďalej NCZI.

Záujemca si môžu vybrať druh vakcíny, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Janssen (Johnson & Johnson) a Nuvaxovid (Novavax). Termín na podanie booster dávky si môže každý zvoliť podľa svojich preferencií.