Súkromným poisťovniam pôjdu milióny, vyhlasuje strana Dobrá voľba

Ďalšie milióny pôjdu podľa strany Dobrá voľba súkromníkom. Strana o tom v stredu informovala na brífingu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) má dnes podľa strany najväčšiu historickú stratu svojich poistencov, odchádza ich až cez 140 tisíc. „Čo je vo finančnom vyjadrení zhruba 140 mil. eur v príjmoch, o ktoré bude mať VšZP menej a súkromné poisťovne viac,“ informoval líder strany Tomáš Drucker.

Ako uviedol, z VšZP odchádzajú ekonomicky menej nákladní a teda ziskovejší poistenci. To znamená, že sa prirodzene zvýšia zisky súkromným poisťovniam.

„Podstatná otázka je, kde máme záruku, že stále zvyšovanie ziskov sa použije na zdravotnú starostlivosť,“ povedal Drucker.

Kupovali si poistencov, vyhlasuje exminister

„Máme skutočne dôvodné podozrenie, že získavanie týchto poistencov zo strany súkromných zdravotných poisťovní bolo realizované aktívnym kupovaním si poistencov, čo je v zmysle zákona zakázané. Treba si uvedomiť, že to nie je lacné,“ povedal Tomáš Drucker.

V celkovom vyjadrení ide podľa neho pre jednu poisťovňu len na odmeny suma 3 až 5 miliónov eur. Tieto milióny potrebujú zdravotné poisťovne zaplatiť.

„Môžu ich zaplatiť po správnosti z prevádzkového fondu. Súkromné zdravotné poisťovne radi obchádzajú zákon, v tomto prípade na to používajú dohodu o vykonaní práce, dokonca ju označujú ako finančné maklérstvo, čo by nebolo v rozpore so zákonom, pokiaľ by nedochádzalo k obchádzaniu zákona,“ povedal líder strany.

Pokiaľ podľa neho príde k správnemu zaúčtovaniu týchto výdavkov, tri až päť miliónov eur z prevádzkového fondu v prípade zdravotnej poisťovne Union znamená, že by tretinu celých svojich prevádzkových peňazí musela vyplatiť len na vyplatenie provízií zamestnancom, ktorí robili prepoisťovaciu kampaň.

„Prečo sa oplatí dať niekoľko miliónov eur na prepoistenie? Lebo na tom zarobia,“ dodal Drucker.

Ani VšZP nie je bez viny, hovorí jej bývalý riaditeľ

Odborník strany Dobrá voľba na zdravotníctvo a bývalý riaditeľ VšZP Miroslav Kočan dáva vinu aj samotnej štátnej poisťovni. Ako uviedol, v máji sme sa dočkali toho, že lekári odmietli robiť odbery krvi, nakoľko VšZP nemala zazmluvnené laboratóriá.

„Počas vrcholenia prepoisťovacej kampane v septembri pani generálna riaditeľka VšZP vystúpila na tlačovej besede a oznámila, že očakávajú stratu 60 mil. eur. To sú nezodpovedné kroky, ktoré znižujú dôveru poistencov vo VšZP,“ povedal Kočan.

Z pohľadu manažmentu je to podľa neho kritická situácia, na ktorú treba okamžite reagovať.

Poisťovňa bude musieť prepúšťať

„Takisto to znamená, že VšZP musí ušetriť 5 % prevádzkových nákladov, čo je zhruba 5 mil. eur. Bude teda musieť prepustiť približne 100 ľudí zo svojich zamestnancov, len kvôli tomu, že odišli poistenci,“ dodal Kočan.

Ak sa podľa Druckera nevykonajú ďalšie opatrenia, hrozí, že sa môže VšZP dostať do strát a neschopnosti zabezpečiť pre svojich poistencov zdravotnú starostlivosť.

„V súčasnosti sú rôzne vážne témy, ale odliv približne 140 mil. eur z VšZP a ohrozenie jej schopnosti a spôsobilosti platiť za zdravotnú starostlivosť je proste hazardom. Lebo je skutočne na hranici toho, aby sa opäť nedostala do ozdravného plánu,“ uzavrel Drucker.

Poisťovne kupovanie poistencov odmietajú

Členka predstavenstva a riaditeľka zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková uviedla, že Union oslovuje potenciálnych nových poistencov v súlade s legislatívou.

„Dlhodobo k nám prichádzajú poistenci vďaka najširšej ponuke benefitov, nášmu prístupu k poistencom a tiež vďaka tomu, že sme absolútne transparentní. V prípade, ak by vzniklo akékoľvek podozrenie ohľadom prepoisťovania, je Union zdravotná poisťovňa vždy pripravená situáciu riešiť a prípadne spolupracovať s príslušnými úradmi,“ zdôraznila Májeková.

Ako uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský, prepoisťovacej kampani venuje poisťovňa každý rok veľkú pozornosť.

„Snažíme sa našim existujúcim aj novým poistencom priniesť novinky a poskytovať služby, ktoré ich presvedčia o tom, že Dôvera je najlepšia zdravotná poisťovňa. Dbáme na transparentnosť procesu prepoistenia. Odmietame, odsudzujeme a netolerujeme akékoľvek nekalé praktiky,“ konštatoval Štepianský.

Ako dodal, prepoisťovaciu kampaň pre Dôveru vykonávajú výlučne jej zamestnanci, pričom časť z nich pracuje na dohodu o vykonaní práce.

„Rovnako postupujeme už niekoľko rokov a postupovali sme tak aj v čase, keď bol pán Drucker ministrom zdravotníctva. Náborové kampane zdravotných poisťovní sú pravidelne predmetom kontroly zo strany Úradu pre dohľad na zdravotnou poisťovňou, no nezaznamenal žiadne porušenie platných pravidiel zdravotnou poisťovňou Dôvera,“ uzavrel Štepianský.