Švédi tvrdia, že imunita proti koronavírusu môže trvať dlhšie, ohlásili dobré správy

Podľa švédskych odborníkov by imunita po nákaze koronavírusom mohla trvať najmenej pol roka – bez ohľadu na to, či v organizme nakazených testy odhalili protilátky proti COVID-19 alebo nie, informuje Bloomberg.com.

Podľa Švédskej agentúry verejného zdravia sa tí, ktorí už koronavírus prekonali, nemusia báť opätovnej nákazy. „Nezaznamenávame prípady, že by ľudia dvakrát po sebe ochoreli na COVID-19,“ ubezpečil epidemiológ Anders Tegnell.

Experti však zároveň upozornili, aby aj osoby, ktoré už vírus prekonali, dodržiavali preventívne opatrenia, pretože nie je vylúčené, že sa opäť nemôžu stať nositeľmi vírusu a šíriť ho do okolia.

Po troch mesiacoch protilátky slabnú

Odhaliť dĺžku trvania imunitnej odpovede po kontakte s koronavírusom sa snažia vedci z celého sveta. Podľa nedávneho zistenia vedcov z King’s College London začína hladina protilátok klesať už po troch mesiacoch od prekonania nákazy.

Aj podľa výskumu zverejnenom v odbornom magazíne The New England Journal of Medicine poklesne hladina protilátok po troch mesiacoch od uzdravenia a následne sa zhruba o policu znižuje každých 36 dní. Protilátky úplne miznú približne po roku, uvádza Businessinsider.com.

Výskumníci však uvažujú aj o inej forme imunity prostredníctvom špecifických T-lymfocytov, bielych krviniek, ktoré dokážu identifikovať a zničiť infikované bunky. Práve tie by mohli chrániť ľudí bez príznakov alebo s miernymi prejavmi ochorenia.