Svet po pandémii podľa odborníkov: Veda samotná nás nezachráni

Vakcína proti ochoreniu COVID-19 je určite jedným z najväčších úspechov vedy. Autority po celom svete sa spoliehajú hlavne na to, že očkovanie pomôže zastaviť epidémiu a vrátiť život do starých koľají. Odborníci však upozorňujú, že také jednoduché to nebude.

Politici sa v boji s pandémiou spoliehajú najmä na rady od kapacít z oblasti vedy, techniky či matematiky, no od začiatku bolo kľúčové správanie sa ľudí, ich motivácia či dokonca kultúrne zvyklosti.

Aj na Slovensku sa zdá, že veda nemá odpovede na všetky otázky. Množstvo Slovákov viac ako faktom a vedcom verí rôznym konšpiračným teóriám. Zmení na tom niečo aktuálna pandémia?

Vážny zásah

Etnologička Katarína Nádaská pripomína, že Európania zažili poslednú veľkú pandémiu, ktorá ich naplno zasiahla, v prvej tretine 20. storočia. Epidémiu španielskej chrípky si však nikto zo žijúcich ľudí nepamätá.

Odvtedy sa život v európskych krajinách výrazne zmenil, celé generácie už nenažili non-konfortné situácie, ktoré by nejakým vážnym spôsobom obmedzili ich zaužívaný spôsob života. Preto pandémia ochorenia COVID-19 predstavuje taký vážny zásah do života.

Nádaská vysvetľuje, že zmena sa týka hospodárskeho, verejného i súkromného života ľudí. Mnohí stratili svojich príbuzných, priateľov, známych, mnohí prišli o prácu a celkovo sa zhoršila aj kvalita života. To má na psychiku ľudí významný vplyv.

„Ľudstvo však v minulosti prekonalo mor, choleru a iné epidémie, ktoré nás sužovali a ľudia napokon prežili. Čiže aj keď v Európe je táto pandémia akýmsi šokom, po jej skončení sa mnohé veci zmenia a verme, že k lepšiemu spôsobu života,“ dodáva etnologička.

Problémové sféry

K poučeniu môže prísť práve vo vzťahu k prírode, životnému prostrediu, zlepšeniu medziľudských vzťahov, vzdelávaniu či kultúre, ako Nádaská uviedla pre portál vZdravotníctve.sk. K podobným záverom prišla aj skupina britských výskumníkov z oblastí humanitných vied.

Posledného pol roka venovali štúdiu 550 relevantných projektov z celého sveta. Ich cieľom bolo nájsť tie spoločenské oblasti, na ktoré sa bude nutné v najbližších mesiacoch zamerať a „napraviť“ ich. Svoje závery publikovali v magazíne Nature.

Prvú oblasť nazvali vedomosti, zručnosti a zamestnanie, druhú spoločenstvo, kultúra a posilnenie postavenia, tretia oblasť by sa mala zameriavať na zdravie a celkovú pohodu. Práve v týchto sférach pandémia ešte prehĺbila už existujúce problémy.

Veda všetko nevyrieši

Veda ich však všetky nevyrieši. Aj keď podľa antropológa Radoslava Beňuša je práve množstvo vedomostí o „nepriateľovi“, kvalitný vedecký výskum a zdravotná starostlivosť to, čím sa táto pandémia odlišuje od iných, ktoré ľudstvo v minulosti zažilo.

„Aj keď sa to možno nezdá až také podstatné, treba si uvedomiť, že medzi objavením prvých prípadov a vyrobením účinnej vakcíny neprešiel ani rok,“ uvádza Beňuš a dodáva, že mnoho ľudí sa tiež uzdravilo vďaka zdravotnej starostlivosti a technológiám.

Keby sme ich nemali, tak by počet obetí bol podľa jeho slov omnoho vyšší. Rozdiel je aj v podpore zo strany štátu. „A štátne zásahy, nielen u nás, v podobe hygienických nariadení a zníženia mobility, boli tiež veľmi účinné a aj naďalej sú,“ dopĺňa antropológ.

Poučenie do budúcna

Otázne však je, či sa ako ľudstvo vďaka vede budeme vedieť poučiť a ďalším pandémiám predísť zodpovedným správaním.