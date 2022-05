Svet zdravia má veľké plány a tvrdí, že z plánu obnovy stíha postaviť nové nemocnice aj rekonštruovať

Sieť nemocníc Svet zdravia chce z plánu obnovy postaviť dve nové nemocnice v Humennom a v Rimavskej Sobote, realizovať prístavbu lôžkového pavilónu v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach a taktiež rekonštruovať oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti v Topoľčanoch.

Ako ďalej informovala spoločnosť, aktuálne investuje finančné prostriedky z vlastných zdrojov tak, aby bola do určitej doby schopná garantovať výstavbu a rekonštrukciu týchto nemocníc do požadovaného termínu, teda do 30. júna 2026.

Stavať treba aj v regiónoch

„Ak má reforma nemocničnej siete dávať zmysel, je potrebné budovať nové nemocničné kapacity aj v regiónoch. Sieť ProCare a Svet zdravia má v tomto smere jasnú predstavu o klinických programoch v piatich pripravených nemocničných projektoch. V súčasnosti realizujeme prípravnú fázu, ktorá je nevyhnutná pre dodržanie šibeničných termínov plánu obnovy. V príprave budeme i naďalej pokračovať z vlastných zdrojov, avšak len do momentu, pokiaľ bude výstavba nemocníc do termínu 30. júna 2026 uskutočniteľná a budeme ju vedieť garantovať,“ zdôraznil generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia Radoslav Čuha.

Sieť Svet zdravia má väčšinu svojich nemocníc v dlhodobom prenájme od vyšších územných celkov. Uvedené projekty už pritom získali podporu zastupiteľstiev všetkých relevantných vyšších územných celkov. Ako zdôraznil Čuha, aj naďalej majú záujem o dlhodobé prevádzkovanie nemocníc.

„Súčasne veríme, že sa budeme môcť uchádzať aj o menšie rekonštrukcie z plánu obnovy aj pre ďalšie regionálne nemocnice,“ doplnil.

Projektové know-how

Spoločnosť podľa vlastných slov disponuje vďaka realizácii dvoch nových nemocníc v Michalovciach a v Bratislave na Boroch projektovým know-how a skúseným odborným tímom.

„Presne vieme, ako dlho jednotlivé projektové fázy trvajú, ako sú nákladné a ako ich pripraviť podľa slovenských technických noriem a legislatívnych podmienok. Ak sa majú otvoriť nové nemocnice v polovici roka 2026, ich projektová dokumentácia musí byť pripravená do marca 2023 a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby ukončené najneskôr do decembra 2023,“ objasnila senior projektová manažérka siete ProCare a Svet zdravia pre projekty z plánu obnovy Miriama Letovanec.

Pred troma týždňami pritom sieť Svet zdravia listom oficiálne oslovila predsedu vlády aj ministra zdravotníctva s ponukou zdieľania know-how pri výstavbe a rekonštrukciách regionálnych nemocníc z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Zatiaľ k tejto téme neprebehlo žiadne rokovanie.