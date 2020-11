Svetová zdravotnícka organizácia neposkytla podľa USA informácie o misii v Číne, kde vyšetruje pôvod COVID-19

Vysoký predstaviteľ amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb Garrett Grisby sa v utorok posťažoval, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neposkytla dostatok informácií o svojej plánovanej misii v Číne, kde by mala vyšetriť pôvod koronavírusu. WHO podľa neho nezdieľala kritériá nastavené pre „čínsku misiu“ s inými štátmi sveta.

Pôvod ochorenia COVID-19

„Podmienky neboli prerokované transparentným spôsobom so všetkými členskými štátmi WHO,“ uviedol Grisby počas videokonferencie týkajúcej sa kritérií plánu WHO.

Zdôraznil, že „je potrebné prostredníctvom transparentného a inkluzívneho vyšetrovania nájsť pôvod ochorenia COVID-19„.

Dlho pripravovaný plán WHO na preskúmanie pôvodu koronavírusu v Číne sa v ostatných mesiacoch „zasekol“. Aj keď pandémia spôsobila obmedzenia týkajúce sa medzištátneho cestovania, podľa niektorých vedcov Čína naďalej drží u seba kľúčové podrobnosti o už uskutočnených výskumoch.

Údajná „tajná dohoda“ s Čínou

Námietky USA prišli po tom, ako nezávislá komisia poverená WHO skúmajúca globálne šírenie koronavírusu, uviedla, že uvažuje nad tým, či má zdravotnícka organizácia patriaca pod OSN dostatok sily a financií na zastavenie budúcich pandémií.

Kritici obviňujú WHO z údajnej „tajnej dohody“ s Čínou, aby zakryli rozsah počiatočného výskytu koronavírusu.

Ešte začiatkom tohto roka agentúra AP uviedla, že vyšší čínski predstavitelia šesť dní nevarovali verejnosť pred pandemickou hrozbou koronavírusu. Na svete odvtedy oficiálne zaznamenali viac ako 50 miliónov prípadov a 1,26 milióna súvisiacich úmrtí.