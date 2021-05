Svetová zdravotnícka organizácia povolila núdzové použitie vakcíny Moderna

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok povolila núdzové použitie vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti Moderna.

Táto očkovacia látka sa tak pripojila k ďalším trom na zozname WHO pre núdzové použitie, a to k vakcínam AstraZeneca, Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson. Ako uviedla WHO, podobné schválenie v najbližších dňoch očakávajú aj v prípade čínskych vakcín Sinopharm a Sinovac. Mnoho krajín bez vlastných regulačných orgánov sa pri rozhodovaní o použití vakcín spolieha na zoznam WHO.

Toto schválenie však pravdepodobne nebude mať okamžitý dopad na dodávky vakcín Moderna pre krajiny rozvojového sveta. Spoločnosť uzavrela dohody o dodávkach s mnohými bohatými krajinami, ktoré už dostali milióny dávok.

Generálny riaditeľ spoločnosti Stéphane Bancel však v piatkovom vyhlásení uviedol, že Moderna sa aktívne zúčastňuje na rokovaniach s mnohými organizáciami vrátane medzinárodnej iniciatívy COVAX, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby mali spravodlivý prístup k vakcínam proti koronavírusu aj štáty s nízkym a stredným príjmom.