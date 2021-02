Svetová zdravotnícka organizácia schválila núdzové použitie vakcíny spoločnosti AstraZeneca

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) schválila núdzové používanie vakcíny proti koronavírusu vyvinutej spoločnosťou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou. Tento krok umožní dodanie miliónov dávok do krajín po celom svete v rámci iniciatívy COVAX pre globálny prístup k očkovacím látkam.

Aj keď WHO neschvaľuje ani nereguluje vakcíny, hodnotí ich bezpečnosť a účinnosť pre rozvojové krajiny, ktoré nemajú dostatočný regulačný systém.

„Krajiny, ktoré k dnešnému dňu nemajú prístup k vakcínam, budú môcť konečne začať očkovať svojich zdravotníckych pracovníkov a rizikové skupiny populácie,“ uviedla expertka WHO Mariangela Simao.

Iniciatíva COVAX, ktorú koordinuje WHO s ďalšími partnermi, plánuje v úvodnej fáze distribuovať do konca prvého kvartálu tohto roka viac ako 100 miliónov dávok vakcín a do konca júna takmer 200 miliónov dávok.

Väčšina vakcín v prvej fáze bude od firiem AstraZeneca a Serum Institute of India.