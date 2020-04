Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred uvoľňovaním opatrení a máme sa pripraviť na nový spôsob života

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok varovala pred unáhleným uvoľňovaním obmedzení súvisiacich so šírením nového koronavírusu, pretože by mohlo viesť k opätovnému nárastu prípadov nákazy.

Vyjadrili sa tak v čase, keď vlády na celom svete začínajú s uvoľňovaním prísnych opatrení s cieľom znovu rozbehnúť svoje ekonomiky.

“Nie je čas byť laxní. Miesto toho sa musíme na najbližšiu budúcnosť pripraviť na nový spôsob života,“ vyjadril sa regionálny riaditeľ WHO pre oblasť západného Tichomoria Takeši Kasai.

Vlády podľa neho musia ostať ostražité, aby zabránili šíreniu vírusu, a uvoľňovanie opatrení musí byť postupné. Dôležité je pritom, aby tak robili v rovnováhe medzi udržaním zdravej populácie a funkčných ekonomík.

„Napredujúc v tomto zložitom čase musíme naše životy, naše zdravotnícke systémy a náš prístup k zastaveniu šírenia naďalej prispôsobovať a vyvíjať popri epidémii – aspoň kým nebude vakcína alebo efektívny liek. Tento proces sa bude musieť stať naším novým normálom,“ skonštatoval Kasai.