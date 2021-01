Takmer tretina pacientov vyliečených z ochorenia COVID-19 skončí opäť v nemocnici. Každý ôsmy zomrie

Britská štúdia odhalila nové znepokojivé skutočnosti o pacientoch, ktorí prekonajú ochorenie COVID-19. Najmä u tých, ktorí mali ťažší priebeh, sa často vyskytnú následné zdravotné komplikácie. Sú to problémy so srdcom, chronické stavy pečene a obličiek či cukrovka.

Aj preto sa takmer tretina z nich do piatich mesiacov vráti späť do nemocnice. Čo je ešte horšie, každý ôsmy zomrie. Potvrdil to výskum Univerzity v Leicesteri v spolupráci s britským Úradom pre národné štatistiky (ONS).

Zo 47 780 ľudí prepustených z nemocnice v prvej vlne pandémie nového koronavírusu bolo 29,4 percent do 140 dní prijatých späť do nemocnice a až 12,3 percent z celkového počtu zomrelo. Vedci preto požadujú urgentné sledovanie osôb prepustených z nemocnice.

Môže ich byť aj viac

Čísla pritom môžu byť ešte horšie, ako uvádza The Telegraph. Nakoľko v Spojenom kráľovstve je aktuálny hraničný bod pre zaznamenanie úmrtia z dôvodu ochorenia COVID-19 maximálne 28 dní po pozitívnom teste, do štatistík môžu byť zahrnuté ďalšie tisíce ľudí.

Autor štúdie, profesor Kamlesh Khunti uviedol, že ide zatiaľ o najväčšiu štúdiou o ľuďoch prepustených z nemocnice po prijatí s diagnózou COVID-19. Z výsledkov podľa neho vyplýva, že sa treba sústrediť aj na dlhodobé následky tohto ochorenia.

„Zdá sa, že ľudia odchádzajú domov, majú dlhodobé následky, vracajú sa späť a zomierajú. Vidíme, že takmer 30 percent bolo prijatých späť, a to je veľa ľudí,“ povedal Khunti a dodal, že je nutné zriadiť nový systém monitoringu pacientov.

Cukrovka