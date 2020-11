Taliani chcú začať s očkovaním proti koronavírusu v januári, pre všetkých však vakcína nebude

Väčšina Talianov, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, by mali dostať vakcíny do septembra budúceho roka. Uviedol to Domenico Arcuri, špeciálny komisár pre otázky týkajúce sa koronavírusu na Apeninskom polostrove.

Taliansko by podľa jeho slov malo začať s očkovaním v druhej polovici januára, keďže prostredníctvom nákupného programu Európskej únie by vtedy malo dostať 3,4 milióna dávok vakcíny Pfizer. To je dostatočné množstvo na potrebné dve dávky vakcíny pre približne 1,7 milióna obyvateľov 60-miliónového Talianska.

Najväčšia kampaň na vakcínu

V úvodnej fáze vakcinácie budú mať prednosť starší občania a osoby s najvyšším rizikom nakazenia sa koronavírusom. „Bude to najväčšia kampaň na aplikáciu vakcíny, ktorú si môžeme pamätať, nielen v Taliansku, ale v celej Európe a mnohých častiach sveta,“ uviedol Arcuri počas štvrtkovej tlačovej konferencie v Ríme.

Komisár očakáva, že Európska lieková agentúra včas vydá spoločnosti Pfizer povolenie, aby sa prvé vakcíny mohli podať v januári. Predpokladá aj schválenie ďalších vakcín proti koronavírusu, ktoré by mali byť poskytnuté všetkým Talianom na dobrovoľnej báze.

O poradí budú informovať parlament

Talianska vláda bude na základe odporúčaní ministerstva zdravotníctva informovať parlament o poradí, v akom budú rôzne kategórie občanov dostávať dávky hneď po ich dovezení.

„Momentálne nevieme, koľko Talianov sa bude chcieť zaočkovať. Dôležitá časť našej populácie by však mala byť zaočkovaná v prvej polovici budúceho roka, v každom prípade však najneskôr do konca tretieho štvrťroka,“ skonštatoval Arcuri.

V doterajšom priebehu pandémie zomrelo v Taliansku viac ako 47 800 ľudí, čo je po Spojenom kráľovstve druhý najvyššie počet v Európe.