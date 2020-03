Talianske regióny sa ocitli v karanténe, nikto nesmie von ani dnu

Taliansky premiér Giuseppe Conte v nedeľu ráno ohlásil karanténu pre Lombardsko a priľahlé regióny. Dotýka sa to asi 16 miliónov ľudí na severe krajiny, oznámila agentúra AP.

Nikto nesmie von ani dnu a zakázaný je aj pohyb medzi jednotlivými regiónmi.

Taliansko sa tak snaží zvládnuť epidémiu koronavírusu. Celkovo do nedele v Taliansku ochorelo 5 883 ľudí, pričom za posledných 24 hodín číslo narástlo o 1 247 nových prípadov.

Pribudlo aj 36 nových obetí, spolu na ochorenie Covid-19 zomrelo už 233 ľudí.

Ľudia sa snažili pred karanténou ujsť

Už v sobotu večer sa rozbehli reči o blížiacej sa karanténe. V Padove v benátskom regióne vypukol chaos. Bary a reštaurácie sa vyprázdnili a množstvo ľudí utekalo na železničnú stanicu.

Cestujúci s kuframi, rúškami na tvárach a s fľaštičkami dezinfekčného gélu sa tlačili do vlakov, opisuje AP.

Karanténa predbežne platí do 3. apríla.

Rýchlejšie ako vírus sa šíri panika

Festivaly a športové podujatia vo svete odvolávajú jedno po druhom. Vlády vydávajú varovania pred cestovaním, aj ho rovno obmedzujú.

Panika chytá aj ľudí. Výrobcovia aj úrady vo viacerých krajinách uisťujú ľudí, že nie je dôvod zásobovať sa toaletným papierom, ktorý mizne z pultov obchodov.

Problémom sa ukazujú byť výletné lode. Pri San Franciscu kotví Grand Princess s 21 potvrdenými prípadmi na palube. Úrady sa snažia zorganizovať, aby zakotvila v nákladnom prístave a dostali ľudí z paluby.

V Egypte sa v karanténe ocitla výletná loď na Níle so 150 ľuďmi na palube a 12 prípadmi Covid-19.

Prístavy tiež začali odmietať lode, aj keď nemajú na palube ani len podozrenie na chorobu. Stalo sa to lodi Costa Fortuna v Malajzii a Thajsku. Na palube má 64 Talianov, ale žiaden koronavírus. Musí však bez pristátia pokračovať do Singapuru.

Rovnako to vyzeralo aj na Malte, kde loď MSC Opera súhlasila s požiadavkou obísť krajinu a pokračovala na Sicíliu.

Pandémia? Ešte nie

Vírus sa šíri už na všetkých kontinentoch. No ako upozorňuje Svetová zdravotnícka organizácia, už viac ľudí vyzdravelo, než je v súčasnosti chorých.

Celkovo počet obetí vzrástol na 3 400. Takmer 90-tisíc prípadov hlásili dosiaľ v Ázii, vyše 8-tisíc v Európe, 6-tisíc na Blízkom Východe, asi 450 v Severnej a Južnej Amerike a menej než 50 prípadov v Afrike.

WHO však zatiaľ nechce nazvať situáciu pandémiou, keďže to by podľa nej ešte len viac vydesilo ľudí.

Ako upozorňuje, každoročná epidémia chrípky spôsobí 5 miliónov vážnych ochorení vo svete a spôsobí 650-tisíc úmrtí.