Taliansko, Francúzsko a Španielsko tiež pozastavili očkovanie vakcínou AstraZeneca

Ku krajinám, ktoré z preventívnych dôvodov pozastavili očkovanie proti koronavírusu vakcínou spoločnosti AstraZeneca, sa v pondelok pridali aj Taliansko a Francúzsko. Stalo sa tak v čase pribúdajúcich správ o nebezpečných krvných zrazeninách u ľudí, ktorí absolvovali očkovanie.

Talianska lieková agentúra informovala, že k rozhodnutiu dospeli „v súlade s podobnými opatreniami prijatými v iných európskych krajinách“ a vec v súčasnosti prešetrujú. Jej oznámenie prišlo deň po tom, čo v Piemonte zomrel 57-ročný učiteľ klarinetu, ktorého v sobotu zaočkovali v rámci vakcinácie učiteľov.

Čakajú na stanovisko Európskej liekovej agentúry

Úrady nariadili pitvu muža, rovnako ako ďalších osôb, ktoré minulý týždeň zomreli po očkovaní danou látkou. Už minulý týždeň pritom Taliansko preventívne prestalo očkovať jednou šaržou vakcíny AstraZeneca.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok počas tlačovej konferencie oznámil, že tamojšie úrady rozhodli o pozastavení očkovania vakcínou AstraZeneca prinajmenšom do utorka popoludnia. Vtedy by Európska lieková agentúra mala vydať odporúčanie v spojitosti s vakcínou.

Dôvody, ktoré viedli francúzske úrady k rozhodnutiu, prezident neposkytol, len uviedol, že dúfa v skoré obnovenie používania spomenutej látky.

Španielsko počká dva týždne

Španielsko pozastavilo používanie vakcíny od firmy AsztraZeneca na dva týždne. Po konzultáciách so španielskymi regionálnymi vládami to v pondelok oznámila ministerka zdravotníctva Carolina Dias. Ako zdôraznila, je to „preventívne a dočasné“ opatrenie.

Španielska vláda pôvodne trvala na tom, že neexistujú dôkazy, aby menila svoju politiku s vakcínami. Niekoľko regiónov však napriek tomu očkovaciu látku prestalo používať. V krajine očkovali spomenutou vakcínou len ľudí do 55 rokov.

Spoločnosť trvá na bezpečnosti vakcíny

Z preventívnych dôvodov pozastavili používanie vakcíny, na ktorej vývoji sa podieľala aj Oxfordská univerzita, aj v Nemecku, Dánsku, Nórsku, Bulharsku, Holandsku, Írsku, Thajsku, Konžskej demokratickej republike či na Islande.

AstraZeneca a svetové zdravotnícke orgány trvajú na tom, že vakcína je bezpečná.