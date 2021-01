Taliansko chce zažalovať Pfizer, dôvodom je omeškanie dodávok vakcín proti COVID-19

Taliansko plánuje podniknúť právne kroky proti farmaceutickej spoločnosti Pfizer po tom, ako oznámila omeškanie dodávok predobjednaných vakcín do európskych štátov.

Taliansky osobitný komisár pre pandémiu Domenico Arcuri povedal, že si zabezpečil jednohlasnú podporu regionálnych guvernérov pre podniknutie civilného alebo trestného konania, kde je to možné.

„Bolo jednohlasne rozhodnuté, že takéto konanie bude podniknuté v nadchádzajúcich dňoch,“ uviedol v utorok vo vyhlásení.

Pfizer minulý týždeň potvrdil, že dočasne obmedzí dodávky vakcín do Európy a Kanady, zatiaľ čo zvýši výrobnú kapacitu v závode v Belgicku na dve miliardy dávok ročne. Podľa Arcuriho to však predstavuje 29-percentné zníženie budúcich dodávok do Talianska.

„Zdravotná starostlivosť o talianskych občanov je nevyjednateľná,“ vyjadril sa.

Do stredy v Taliansku podali už viac ako 1,2 milióna dávok vakcíny, čo je 76 % dávok doručených do regiónov.