Testovanie alebo očkovanie? Už je to jedno. V boji proti COVID-19 pomôže až premorenie, tvrdí matematik

Vláda počas víkendu rozhodla, že v priebehu nasledujúcich deviatich dní Slováci podstúpia plošné testovanie, respektíve skríning. Urobila tak napriek názoru viacerých odborníkov, ktorí tvrdili, že by sme sa viac mali sústrediť na očkovanie.

Národná stratégia očkovania však už vo svojich začiatkoch odhalila viaceré nedostatky. Dodávky vakcín meškajú, očkovací plán sa mení a význam testovania je nejasný.

Očkujeme dostatočným tempom?

Jednou z aktuálne najčastejších otázok ohľadom vakcinácie je, či prebieha dostatočne rýchlym tempom. Nakoľko dodávky očkovacích látok do Európy viaznu a Ministerstvo zdravotníctva SR nezverejnilo v rámci očkovacieho plánu harmonogram, ľudia majú obavy.

V piatok minulý týždeň minister Marek Krajčí (OĽaNO) akurát na tlačovej konferencii uviedol, že najbližšie dodávky vakcín by sme mali obdržať v pondelok 18. januára, konkrétne 51 480 od spoločností Pfizer a BioNTech.

Práve od dodávky vakcín je závislá aj rýchlosť očkovania. Ani tento harmonogram však podľa matematika Ivana Bošňáka nie je presný. Ako povedal pre portál vZdravotníctve.sk, uvedený dátum je len dátum, kedy vakcíny prídu do centrálneho skladu. Následne ich ešte treba rozdistribuovať.

600 ľudí denne

V rozbehu je stále aj samotné očkovanie. Ekonomický analytik Martin Šuster predpokladal, že jedno vakcinačné centrum by mohlo každý deň zaočkovať 600 ľudí proti COVID-19. Ani on už však neverí, že toto číslo je v tejto chvíli reálne.

Aktuálne sa očkuje na 55 miestach, vakcinačné centrá fungujú v 31 nemocniciach, dokopy by ich časom malo byť 70. Aj samotný Bošňák hovorí, že to nejaký čas trvá, kým sa centrá zabehnú. „Systém sa bude vylaďovať pomerne dlho, aj keď sa nebavíme o mesiacoch, ale našťastie o dňoch,“ myslí si.

Zaočkovať 600 ľudí denne nie je reálne ani podľa informácií od hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Evy Kliskej. Zatiaľ sa totiž očkuje od 7:45 do 15:00 a v procese očkovania musí človek absolvovať krátku lekársku prehliadku, prípadne overovací antigénový test.

Napriek tomu to matematik vidí optimisticky. „Nejdeme sa pretrhnúť, ale ja už som vďačný aj za to, že vidím číslo 5 000 denne, to už vyzerá byť sto tisíc mesačne, za to som naozaj vďačný,“ povedal.

Pomôže očkovanie zlomiť krivku?

Cieľom vakcinačnej stratégie je, aby bolo zaočkovaných 65 percent Slovákov, teda tri milióny ľudí. Je to pomerne vysoké číslo, kedy sa k nemu dopracujeme? Nad tým podľa Bošňáka nemusíme ani dumať. Pri súčasných štatistikách chorých je to podľa neho už jedno, vakcinácia to nedobehne.