Testovanie na koronavírus v Banskej Bystrici: Prišlo vyše osemtisíc ľudí, 72 bolo pozitívnych

Dobrovoľné komunitné testovanie na ochorenie COVID-19 v Banskej Bystrici počas dvoch víkendových dní odhalilo 72 pozitívnych spomedzi 8 459 otestovaných ľudí z banskobystrického okresu.

Ako samospráva informovala v tlačovej správe, testovanie bolo cielene určené pre ľudí, ktorí počas lockdownu nemôžu svoju prácu vykonávať z domu, fyzicky chodia do svojho zamestnania a nevyhnú sa tak kontaktu s inými osobami.

Správna cieľová skupina

Počas soboty 16. januára prišlo do 12 mobilných odberných miest 4 645 ľudí, pričom u 34 z nich sa potvrdilo ochorenie COVID-19. V nedeľu sa dalo otestovať ďalších 3 814 záujemcov, z ktorých bolo 38 pozitívnych.

Mesto Banská Bystrica výsledky komunikovalo aj s odborníkmi, ktorí rovnako ako samospráva tento typ testovania podporujú a aj vzhľadom na výsledky v ňom vidia zmysel.

„Zistená proporcia pozitívnych poukazuje na to, že cieľová skupina zamestnaných bola na testovanie vybraná zodpovedne a správne. Prepočítaním sedemdňovej incidencie pre jeden deň pri predpoklade, že sa na testovaní v 90-tich percentách zúčastnili zamestnané osoby, tak výskyt ochorenia COVID-19 u tejto skupiny obyvateľstva sa významným spôsobom podieľa na celkovej incidencii okresu, a teda na šírení nákazy v ňom,“ uviedla Mária Avdičová z Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Vzhľadom na chladné počasie a skúsenosti z celoplošných testovaní chcel magistrát predísť tvorbe dlhých radov pred odbernými miestami.

Online rezervačný systém

Na to poslúžil online rezervačný systém Bookio, ktorý mesto na tento účel dostalo zadarmo od spoločnosti MVI Technology. Vďaka nemu sa záujemcovia mohli na testovanie objednať na konkrétne miesto a čas.

„Počas víkendu vzhľadom na záujem fungovalo 18 odberových tímov. V zálohe sme mali aj ďalšie personálne kapacity, takže v prípade zvýšeného záujmu sme boli schopní kedykoľvek pridať ďalší odberový tím. Pokiaľ je na to dostatočný čas, dá sa takéto testovanie pripraviť a realizovať komfortne. Myslím si, že je to aj vďaka rezervačnému systému a v prípade ďalšieho testovania sme pripravení zvládnuť to podobne, ako tento víkend,“ konštatoval prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Radnici sa týmto krokom podarilo vyčleniť pozitívne testovaných pracujúcich ľudí, ktorí doteraz neboli doma na home office, ale fyzicky chodili do zamestnania medzi svojich kolegov.

Mesto však aj naďalej vyzýva obyvateľov, aby zostali zodpovední a dodržiavali všetky nariadenia aj napriek víkendovému negatívnemu výsledku testu.