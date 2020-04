Tím inžinierov z NASA vyvinul vysokotlakový pľúcny ventilátor pre pacientov s koronavírusom

Tím inžinierov z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) vyvinul vysokotlakový pľúcny ventilátor, ktorý je špeciálne navrhnutý pre pacientov nakazených novým koronavírusom.

Prototyp stroja VITAL (Ventilator Intervention Technology Accessible Locally) cez týždeň prešiel kritickým testom na Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku. NASA dúfa, že stroj čoskoro schvália, aby ho mohli uviesť do praxe a pomôcť tak pacientom s koronavírusom.

Prototyp funguje ako bežné ventilátory, je však navrhnutý tak, aby vydržal tri až štyri mesiace. Ventilátory v nemocniciach sú navrhnuté, aby vydržali niekoľko rokov a pomohli pacientom s inými zdravotnými problémami.

Poskytuje viac kyslíka

Inžinieri dúfajú, že po nasadení zariadenia VITAL môžu tieto tradičnejšie ventilátory využívať pacienti s najzávažnejším priebehom ochorenia COVID-19.

Nový pľúcny ventilátor je tiež navrhnutý tak, aby na rozdiel od typických modelov poskytoval viac kyslíka pri vyšších tlakoch.

„Jednotky intenzívnej starostlivosti majú pacientov s COVID-19, ktorí si vyžadujú vysoko dynamické ventilátory. Zámerom VITALu je znížiť pravdepodobnosť, že sa pacienti dostanú do pokročilého štádia ochorenia a budú potrebovať pokročilejšiu pomoc ventilátora,“ vysvetlil hlavný zdravotný predstaviteľ NASA J.D. Polk.

VITAL vytvorili inžinieri z Laboratória prúdového pohonu NASA v kalifornskej Pasadene za 37 dní. Zariadenie sa dá vyrobiť rýchlo, s pomocou menšieho množstva častí, z ktorých väčšina je dostupná v súčasných dodávateľských reťazcoch, uvádza úrad.

Vyvinuli už aj helmu

Ventilátor tiež navrhli tak, aby bol flexibilný a ľahký na údržbu – možno ho teda použiť v rôznych prostrediach, v ktorých sa nachádzajú poľné nemocnice, vrátane hotelov a kongresových centier.

NASA sa tiež usiluje pomôcť uľahčiť situáciu s nedostatkom zdravotníckeho zariadenia v miestnych komunitách, ako je napríklad Antelope Valley v Kalifornii.

Pomáha napríklad pri vývoji a výrobe špeciálnej helmy s pretlakom, ktorú možno využiť na liečbu pacientov s koronavírusom so slabými príznakmi.

Helma, ktorú už úspešne otestovali a čaká na povolenie na použitie, funguje podobne ako zariadenie CPAP, bežne používané na liečbu spánkového apnoe.