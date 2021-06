Trebišovská nemocnica otvorila nový urgentný príjem, pacientov bude triediť moderný systém

Nemocnica Trebišov otvorila nový urgentný príjem za takmer milión eur. Komplexnú rekonštrukciu priestorov spolufinancovala z eurofondov a na novom pracovisku vymenila aj prístrojové vybavenie. Informovala o tom Jana Fedáková zo Sveta zdravia.

Zvládli viacero veľkých výziev

„Našou ambíciou je neustále zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta a práve nový urgentný príjem je kľúčovým vo vzťahu k plneniu našich úloh. Nové priestory urgentu sme vytvárali od marca minulého roka do februára tohto roka, teda v náročnom pandemickom období. O to viac sa tešíme, že sa nám to podarilo a dokázali sme zvládnuť viacero veľkých výziev,“ uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Bazár.

Pre nový urgentný príjem prestavali pôvodné priestory centrálneho príjmu. V rámci rekonštrukcie kompletne vymenili elektroinštaláciu, zdravotechniku, rozvody medicinálnych plynov, štruktúrovali kabeláž a vzduchotechniku. Zrekonštruovali tiež sociálne zariadenia či dobudovali sprchový kút pre pacienta na lôžku.

Moderný triediaci systém

Na urgente vznikli nové vyšetrovne pre pacientov s internými, chirurgickými aj traumatologickými ochoreniami, ktoré kompletne vybavili medicínskymi prístrojmi. Pribudla i moderná resuscitačná miestnosť pre starostlivosť o pacientov v mimoriadne závažnom a život ohrozujúcom stave, takzvaný crash room. Miestnosť je plne zariadená prístrojovým vybavením podobným tomu, aký obsahuje štandardná operačná sála. Na dvojnásobok sa tiež zvýšil počet expektačných lôžok, kde sú pacienti pod 24-hodinovým monitoringom.

Súčasťou urgentného príjmu bude aj čakáreň s recepciou. Poradie ošetrenia pacientov bude pritom založené na modernom triediacom systéme, takzvanej triáži. Pacienti budú zaradení do piatich skupín podľa naliehavosti ich zdravotného stavu a najvážnejšie prípady bude nemocnica riešiť okamžite.