Trenčianska župa spustila petíciu, nemocnice v Partizánskom a Myjave chce vo vyššej kategórii

Trenčianska župa spustila petičnú akciu za preradenie nemocníc v Partizánskom a Myjave do druhej úrovne nemocníc v rámci plánovanej kategorizácie nemocníc. Na tlačovom brífingu po pondelkovom rokovaní krajského zastupiteľstva o tom informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.

Vyjadrenie nesúhlasu

Petícia nadväzuje na uznesenie krajského zastupiteľstva, ktorým poslanci vyjadrili nesúhlas s tým, aby v druhej úrovni kategorizácie nemocníc boli len nemocnice v Bojniciach a Považskej Bystrici.

„Žiadame ministerstvo zdravotníctva, aby zaradilo nemocnice v Partizánskom a Myjave do druhej úrovne kategorizácie. Argumentujeme predovšetkým geografickou dostupnosťou a kapacitnou priepustnosťou Fakultnej nemocnice Trenčín a okolitých nemocníc, ktoré by mali v prípade obmedzenia rozsahu akútnej zdravotnej starostlivosti v myjavskej a partizánskej nemocnici absorbovať výrazný nárast pacientov,“ skonštatoval Baška.

Zdrojové údaje

V tejto súvislosti TSK žiada ministerstvo zdravotníctva o sprístupnenie zdrojových údajov, ktoré boli použité pri zaraďovaní nemocníc v TSK do jednotlivých úrovní. Ako doplnil trenčiansky župan, podpisy pod petičnú akciu budú zbierať na Úrade TSK a pevne verí, že so zberom podpisom pomôžu aj samosprávy.

Ministerstvo zdravotníctva v rámci kategorizácie nemocníc zaradilo v Trenčianskom kraji do III. úrovne Fakultnú nemocnicu Trenčín, do II. úrovne Nemocnicu s poliklinikou (NsP) v Prievidzi so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica a zvyšných päť nemocníc so sídlom v Myjave, Partizánskom, Ilave, Handlovej a Bánovciach nad Bebravou do I. úrovne.