Trenčianske výstavisko sa zmení na Krajské vakcinačné centrum, týždenne tu zaočkujú vyše 4 000 ľudí

Budúci víkend by mohlo byť spustené do prevádzky Krajské vakcinačné centrum, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravuje v priestoroch trenčianskeho výstaviska. Ako po prehliadke výstaviska skonštatoval predseda TSK Jaroslav Baška, pri dostatočnom množstve vakcín by tu týždenne mohli očkovať viac ako 4 000 ľudí.

Trenčianske výstavisko ponúka pre vakcináciu dostatočnú kapacitu, dostupnosť aj parkovacie možnosti. „Maximálna kapacita centra bude 15 kójí. Pevne verím, že by sme mohli 20. a 21. marca v tomto centre začať očkovať. Záleží to však od dostupnosti vakcín a od toho, aby Ministerstvo zdravotníctva SR umožnilo obyvateľom kraja, ktorí majú záujem sa zaočkovať AstraZenecou, prístup do objednávacieho systému,“ zdôraznil Baška.

Veľkokapacitné vakcinačné centrum legislatívne zastreší Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. „Chcem veľmi pekne poďakovať nemocnici, ale aj všetkým dobrovoľníkom zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne aj Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, a rovnako aj lekárom a sestrám, ktoré do centra prídu očkovať,“ dodal predseda TSK.