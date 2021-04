Tretia vlna pandémie na Slovensku. Odborníci prezradili, ako bude vyzerať a či sú na ňu nemocnice pripravené

Pandemická situácia na Slovensku je stabilizovaná, no netreba zabúdať na to, že počas víkendu na svete za jeden deň pribudlo 900-tisíc nových prípadov ochorenia COVID-19. Mnohé štáty čelia tretej vlne pandémie, mali by sme sa na ňu pripraviť aj my.

To si okrem nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) myslí aj matematik Richard Kollár z projektu Dáta bez pátosu či prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marian Petko.

Sme si istí, že tretia vlna zasiahne aj Slovensko? Aká bude v porovnaní s tou druhou? Budeme na ňu pripravení lepšie? Čo môžeme medzitým zlepšiť? Na tieto otázky portálu vZdravotníctve.sk odpovedali obaja odborníci.

Mutácie vs. očkovanie

Vzhľadom na to, že pandémia vo svete stále razantne pokračuje a počet infikovaných znovu celosvetovo prudko rastie, momentálne najmä v Indii, dá sa očakávať, že sa budú opakovane objavovať ďalšie a ďalšie mutácie vírusu.

„Tie neskoršie dokonca vytvorené selekciou proti existujúcim vakcínam. Je preto len otázkou času, kedy vznikne, či už vznikla taká, ktorá dokáže znovu spustiť vlnu aj u nás a všeobecne v Európe,“ myslí si Kollár.

Matematik očakáva, že minimálne s nástupom chladnejšieho počasia na jeseň sa dá očakávať, že „potenciál na ďalšiu vlnu u nás bude znova“. Najväčším problémom v tom čase bude nízka zaočkovanosť obyvateľstva.

„Keďže neočakávam, že by sa dovtedy dokázala zaočkovať takmer celá naša populácia, tak je veľmi pravdepodobné, že najneskôr v septembri tohto roku budeme nástup ďalšej vlny znovu cítiť,“ uvádza Kollár.

Aká bude?

Toho, že by prišla skôr, sa však zrejme obávať nemusíme.