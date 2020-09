Tretina Slovákov si koronavírus priviezla zo zahraničia. Kde sa nakazil zvyšok?

Jedna tretina nakazených na Slovensku sú importy zo zahraničia, druhá je výsledkom rizikových aktivít a zvyšok sú ich kontakty. Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) preto prijíma preventívne opatrenia na ochranu zdravia ľudí.

„Situáciu s COVID-19 máme vďaka intenzívnej každodennej práci pod kontrolou, pripravených je približne 2 000 pľúcnych ventilácií a podporných dýchacích prístrojov, nemocnice v prípade potreby vedia okamžite reprofilizovať lôžka, ochranných pomôcok máme dostatok, na dennej báze monitorujeme situáciu, konzultujeme ju s odborníkmi a predvídavo nastavujeme opatrenia,“ uviedlo v pondelok v stanovisku MZ SR

Športové kempy len s negatívnym testom

„Nosenie rúška, dostatočný odstup od ostatných a hygiena rúk, to sú tri základné oblasti, ktoré nás preventívne chránia pred novým koronavírusom,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Pandemická komisia vlády SR odporučila od 16. septembra celoplošne zakázať hromadné podujatia, napríklad konferencie, v ubytovacích zariadeniach a v prevádzkach verejného stravovania, s výnimkou svadieb a karov.

„Stanovené budú aj podmienky pre športové kempy, kde účastníci budú musieť mať negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín, nesmú mať príznaky respiračného ochorenia, účastníci budú musieť počas konania kempu dodržiavať spoločnú izoláciu,“ vysvetlil prezident Slovenskej spoločnosti infektológov, člen Pandemickej komisie vlády SR a Konzília odborníkov Pavol Jarčuška.

Od 1. októbra by celoplošne malo na Slovensku na svadbách platiť obmedzenie maximálneho počtu 30 ľudí. V zelených okresoch na exteriérových hromadných podujatiach by mal byť limit 200 osôb, pri interiérových hromadných podujatiach 100 ľudí. V oranžových a červených okresoch by mal byť limit pri vonkajších hromadných podujatiach 100 osôb, v interiéri 50 ľudí.

Hranice s Ukrajinou by sa mohli uzavrieť

Povinnosť nosenia rúšok na školách sa predĺžila do konca septembra. „Rozhodli sme sa pre tento krok z dôvodu ochrany zdravia a zabráneniu šírenia vírusu medzi žiakmi. Hoci nosenie rúška je na prvom stupni dobrovoľné, aj najmenším ho odporúčam, a prosím rodičov o edukáciu detičiek a vysvetlenie dôležitosti nosenia rúška,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Ochorenie COVID-19 ohrozuje najmä starších ľudí a osoby s oslabenou imunitou. „Z preventívnych dôvodov odporúčame nerealizovať návštevy v domovoch sociálnej starostlivosti, neorganizovať rodinné oslavy a ako prevenciu očkovanie proti pneumokokom a chrípke,“ zdôraznil šéf rezortu zdravotníctva.

Pandemická komisia vlády SR zároveň na pondelkové rokovanie Ústredného krízového štábu SR odporučila uzatvorenie hraníc s Ukrajinou, zaradenie Českej republiky vzhľadom na veľký denný nárast nakazených medzi rizikové krajiny, Rakúsko a Maďarsko zaradiť medzi krajiny s nepriaznivou prognózou. Švédsko, Bulharsko a Kanadu navrhujú zaradiť medzi nové menej rizikové krajiny.