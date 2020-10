Tretina žien by mohla rakovinu prsníka prežiť. Vyliečené Slovenky adresovali ostatným odkaz

Pätnásty októbrový deň v kalendári patrí Medzinárodnému dňu zdravých pŕs (Breast Health Day). Tohtoročná kampaň ženám pripomína, že by ani počas vážnej epidemiologickej situácie nemali zabúdať na starostlivosť o seba.

Mamografické vyšetrenie totiž dokáže rakovinu prsníka odhaliť v štádiu, keď je ešte možné ochorenie úspešne liečiť, uvádzajú v tlačovej správe Národný onkologický inštitút (NOI), pacientske organizácie a Slovenská rádiologická spoločnosť SLS.

Bezplatné vyšetrenie pŕs raz za dva roky

Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má na Slovensku každá žena od 50 do 69 rokov. Celkovo by teda na vyšetrenia malo každé dva roky prísť takmer 728-tisíc žien. Ženám so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať mamografiu každý rok.

Mamografický skríning, ktorý začal v septembri 2019, pokračuje s trojmesačnou prestávkou pre COVID-19 ďalej. Zdravotné poisťovne posielajú pacientkam, ktoré sa vyšetrenia nezúčastnili viac ako dva roky, pozývacie listy.

Tento rok bolo rozposlaných 58-tisíc pozvánok, no zareagovalo na ne len 13 percent žien.

Až 65 percent nádorov bolo zachytených včas

Preverené skríningové mamografické pracoviská vykonali od januára do júla 2020 takmer 35-tisíc skríningových mamografií na základe žiadaniek od gynekológa či praktického lekára.

Zhubné nádory prsníka boli diagnostikované v 226 prípadoch. Našťastie, až 65 percent z nich bolo vo včasnom štádiu bez metastáz a bez potreby chemoterapie.

Odborníci odhadujú, že ak bude aspoň 70 percent žien pravidelne chodiť na skríningovú mamografiu, úmrtnosť na onkologické ochorenia prsníka klesne o 30 až 35 percent a na Slovensku sa podarí zachrániť okolo 300 ľudských životov ročne.

Foto: GettyImages

Deň pre zdravé prsia

Celoeurópsky Deň pre zdravé prsia (Breast Health Day) sa každoročne koná v 47 krajinách. Jeho iniciátorom je medzinárodné združenie žien, ktoré prekonali rakovinu prsníka s názvom Europa Donna International.

Združenie pravidelne informuje ženy všetkých vekových kategórií o potrebe predchádzania onkologickému ochoreniu, ako aj včasného zistenia výskytu rakoviny prsníka skríningom.

Tohtoročná kampaň dostala názov „Zdravý život pre zdravé prsia“ (Healthy Lifestyle for Breast Health) a ženám má pripomínať, že zdravý životný štýl, fyzická aktivita, udržiavanie vhodnej telesnej hmotnosti, zdravá strava a absolvovanie skríningovej mamografie napomáhajú ochrane a udržaniu zdravia.

Odkaz Sloveniek, ktoré prekonali rakovinu

Slovenky, ktoré prekonali rakovinu prsníka, adresujú ostatným ženám odkaz: „Rakovina prsníka je choroba ako každá iná, dá sa liečiť aj vyliečiť, ak je zistená včas. Vtedy je malá a nevytvára metastázy. Takú rakovinu vie zistiť skríningová mamografia. Je bezplatná raz za dva roky pre ženy vo veku 50-69 rokov. Starajte sa o svoje zdravie, choďte na mamografiu!“

K absolvovaniu mamografického vyšetrenia vyzýva aj doktorka Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a správkyňa združenia Ružová stužka.

K výzve sa tiež pripájajú pacientske združenia OZ Amazonky, Nie rakovine, Liga proti rakovine a Národný onkologický inštitút.