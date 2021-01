Trnavská nemocnica začala s očkovaním, zapojil sa župan Viskupič aj primátor Bročka (video)

Prvou osobou zaočkovanou proti ochoreniu COVID-19 v Trnavskom kraji sa stala profesorka Anna Strehárová, ktorá pôsobila celé desaťročia na Klinike infektológie Fakultnej nemocnice v Trnave.

Vakcínu jej aplikovala jej nástupkyňa, prednostka tejto kliniky Adriana Kršáková. Zaočkovaný bol aj trnavský župan Jozef Viskupič, primátor Trnavy Peter Bročka, rektori univerzít a ďalšie známe osobnosti regiónu. Začiatok očkovania v kraji označil riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave Vladislav Šrojta za svetielko na konci tunela.

Bez vakcíny by sa ďalej zomieralo

Trnavská nemocnica, ktorá je jedným z 25 vakcinačných centier na Slovensku, má podľa Šrojtu momentálne k dispozícii prvých 10-tisíc dávok vakcíny, každý týždeň bude dostávať ďalšie.

Vakcínu dostanú ako prví zdravotníci, ktorí prichádzajú do kontaktu z pacientmi s COVID-19, do konca týždňa by podľa neho mohla mať nemocnica zaočkovaných všetkých zdravotníkov, ktorí prejavia záujem. Všetci lekári a zdravotníci v Trnavskom kraji by podľa jeho odhadu mali byť zaočkovaní okolo 20 až 25. januára.

Vakcína je podľa infektologičky Anny Strehárovej to najlepšie, čo ľudstvo vymyslelo. „Bez očkovania by sa ďalej zomieralo na COVID-19, a to predsa nemôžu ľudia v treťom tisícročí dovoliť,“ povedala tesne pred očkovaním.

Bročka dôveruje lekárom

Primátor Trnavy Peter Bročka povedal, že v problematike sa nevyzná, ale dôveruje lekárom a odborníkom. „História neklame, drvivá väčšina chorôb, ktoré v minulosti zabíjali ľudí, boli porazené vďaka vakcíne,“ uviedol s tým, že kľúčovým bodom bude až hromadné sprístupnenie vakcíny pre všetkých, ktorí o ňu budú mať záujem.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič ľudí vyzval, aby neváhali a dali sa zaočkovať.

Fakultná nemocnica v Trnave prijala prvého pacienta s ochorením COVID-19 13. marca 2020, odvtedy prešli nemocnicou stovky ďalších. Aktuálne podľa svojich možností vypomáha aj Fakultnej nemocnici Nitra, kde je situácia kritická.