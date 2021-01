Turecko očakáva ďalšie milióny dávok čínskej vakcíny CoronaVac, vyvíja aj vlastnú

Ďalších desať miliónov dávok čínskej očkovacej látky CoronaVac by do Turecka mohlo doraziť do tohto víkendu. Povedal to v piatok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Čína schválila doručenie druhej dodávky vakcín, informoval turecký prezident. Vakcínu CoronaVac proti ochoreniu COVID-19 vyvinula čínska biofarmaceutická spoločnosť Sinovac.

Turecko od čínskej firmy doteraz obdržalo tri milióny dávok vakcíny a potom, ako pred týždňom odštartovalo program vakcinácie, zaočkovalo takmer dva milióny obyvateľov.

Prioritou je pre krajinu vakcinácia zdravotníckych pracovníkov a starších ľudí. Erdogan očakáva, že vakcína vyvinutá v Turecku bude k dispozícii v máji.