Ukrajina zaznamenala rekordný počet úmrtí na koronavírus, neočkovaným hrozí pozastavenie mzdy

Ukrajina zaznamenala rekordný denný prírastok 793 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva informovalo, že predošlý deň pribudlo aj 25 063 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ukrajina čelí nárastu infekcií už niekoľko týždňov, v dôsledku čoho je jej podfinancovaný systém zdravotnej starostlivosti čoraz vyťaženejší.

Nezaočkovaným hrozí pozastavenie mzdy

Napriek tomu, že na Ukrajine sú dostupné štyri vakcíny proti COVID-19, očkovanosť je tam druhá najnižšia v Európe. Len 17,9 percenta zo 41 miliónov obyvateľov Ukrajiny je plne zaočkovaných. V snahe potlačiť nákazu ukrajinské úrady nariadili učiteľom, vládnym zamestnancom a ďalším pracovníkom povinnú vakcináciu do 8. novembra, inak im hrozí pozastavenie mzdy.

Situácia nie je priaznivá ani v susednom Rusku, kde v sobotu oznámili ďalší rekordný prírastok nových infekcií. Národná pracovná skupina pre koronavírus v sobotu informovala, že v piatok potvrdili 41 335 prípadov. Okrem toho eviduje aj 1 188 nových úmrtí, čo je len o sedem menej ako rekord zo štvrtka.

Putin nariadil pracovné voľno

Za hlavný faktor prudkého nárastu infekcií, ktorý sa začal v polovici septembra, úrady považujú nízku mieru zaočkovanosti. Plne zaočkovaných je 57,2 milióna obyvateľov, čo je menej ako 40 percent ruskej populácie.

Ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na zlú epidemickú situáciu nariadil pracovné voľno od 30. októbra do 7. novembra s tým, že regionálne vlády ho môžu predĺžiť, ak je to nevyhnutné. Niekoľko oblastí sa tak aj rozhodlo, Novgorodská, Tomská, Čeľabinská, Kurská a Brianska oblasť voľno predĺžili do konca budúceho týždňa. V Moskve budú od pondelka zase platiť niektoré obmedzenia, napríklad mandát pre podniky, aby 30 percent ich zamestnancov pracovalo z domu.