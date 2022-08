Ukrajinské nemocnice čelia obrovskému náporu pacientov. EÚ už evakuovala tisícku z nich, aby odbremenila preťažených lekárov

Európska únia (EÚ) doteraz koordinovala evakuáciu tisíc ukrajinských pacientov prostredníctvom Mechanizmu civilnej ochrany, aby im poskytla špecializovanú zdravotnícku starostlivosť v európskych nemocniciach. Informovala o tom v piatok na svojej internetovej stránke Európska komisia (EK).

Ukrajinské nemocnice sú preplnené

Keďže počet zranených ľudí na Ukrajine rastie každý deň, miestne nemocnice s ťažkosťami uspokojujú dopyt. Zároveň Poľsko, Moldavsko a Slovensko požiadali o podporu formou zdravotníckej evakuácie (MEDEVAC) vzhľadom na veľký prílev ľudí z Ukrajiny, informovala EK.

Pacienti boli evakuovaní do 18 krajín EÚ. Najnovšie išlo o evakuáciu dvoch pacientov do Česka 3. augusta a 15 pacientov do Nemecka, štyroch do Holandska a dvoch do Nórska 4. augusta.

Prevoz pacientov do krajín EÚ

„S cieľom pomôcť Ukrajine zvládať prudko zvyšujúce sa zdravotnícke potreby EÚ zintenzívnila svoju činnosť. Okrem poskytovania liekov a zdravotníckeho vybavenia Ukrajine prostredníctvom nášho Mechanizmu civilnej ochrany zároveň koordinujeme zdravotnícke evakuácie,“ uviedol eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič.

„Spolu s ukrajinskými úradmi okrem toho hľadáme spôsoby prevozu pacientov naspäť domov po ukončení liečby, ak sa tak rozhodnú. Práca na záchrane životov bude pokračovať,“ konštatovala eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.