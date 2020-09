Umelým skončením tehotenstva je aj cisársky rez, vyhlásila k téme interrupcií Cigániková

Predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Cigániková (SaS) si myslí, že návrh ministerstva zdravotníctva, aby sa namiesto pojmu umelé prerušenie tehotenstva používal pojem umelé skončenie tehotenstva, nie je zrejme prediskutovaný s odbornou verejnosťou. Podľa poslankyne umelé ukončenie gravidity je aj cisársky rez.

Mali sa opýtať odborníkov

Cigániková to povedala v súvislosti so zmenami, s ktorými prišiel rezort zdravotníctva pri poslaneckej novele zákona o interrupciách z dielne poslankyne Anny Záborskej (OĽaNO). Interrupčná novela sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Umelé skončenie tehotenstva podľa rezortu zdravotníctva presne vyjadruje skutočnosť, že tehotenstvo nie je prerušené a neexistuje žiadna objektívna možnosť jeho pokračovania.

Podľa poslankyne Cigánikovej skončenie gravidity je rôzne, napríklad pôrodom alebo cisárskym rezom. Ako ďalej uviedla, bolo by dobré, aby sa ministerstvo zdravotníctva opýtalo odborníkov a nedošlo tak ku konfliktu názvov.

„Ak im ide o zdôraznenie, že to nie je prerušenie, ktoré sa dá vrátiť, ale je to definitívne ukončenie tehotenstva, tak to asi nikomu nepomôže. Keď to tam chcú mať, nebudem si pre to líhať na koľajnice. Len sa mi zdá, že to nie je prediskutované s odbornou verejnosťou,“ povedala Cigániková.

Sťaženie prístupu k interrupciám

Parlament v júli posunul do druhého čítania novelu interrupčného zákona poslancov klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Poslanci chcú v zákone okrem iného presadiť, aby žena mala dlhší čas na premyslenie si umelého potratu, namiesto 48 hodín navrhujú 96 hodín.

V návrhu sa tiež spomína ubytovanie pre tehotné matky s deťmi a pre študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo, prípadne ešte aj do troch rokov veku dieťaťa, ak sa oň starajú.

Kritici predloženému zákonu vyčítajú, že v skutočnosti sťaží prístup k interrupciám. Parlament by mal o prijatí zákona hlasovať na schôdzi, ktorá sa má začať 16. septembra.