Univerzitná nemocnica Bratislava prijala pre koronaírus ďalšie opatrenia, zriadila triedenie pacientov

Univerzitná nemocnica Bratislava prijala v súvislosti s koronavírusom ďalšie opatrenia. Nemocnica na Kramároch na Klinike infektológie a geografickej medicíny, zaviedla opatrenia, ktorými sa pripravuje na zvýšený počet pacientov, ktorí budú vyžadovať bežnú alebo intenzívnu liečbu. Nemocnica preto zriadila tzv. kontajnerové triedenie pacientov. Pracovisko umiestnila pred nemocnicu.

Vyšetrenie pred nemocnicou

„Triáž (prvotné zhodnotenie zdravotného stavu, pozn. SITA) sme zabezpečili umiestnením dvoch unimobuniek pred budovu infekčnej kliniky, kde osoba podozrivá na COVID-19 najskôr vyplní protokol a odpovie na otázky lekárovi. Ten podozrivej osobe odovzdá vrecúško, v ktorom sa nachádza odberový set a pošle ho do ďalšej unimobunky, kde mu lekár so sestrou odoberú vzorky, ktoré budú zaslané do Národného referenčného centra,“ povedala lekárka z infekčnej kliniky na Kramároch Alena Koščálová.

Pacienti čakajú v rade pri kontajneri na testovanie výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (2019-nCoV) pred Univerzitnou nemocnicou Bratislava – Nemocnicou akademika Ladislava Dérera. Bratislava, 20. marec 2020. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Osoba s podozrením na COVID-19, ktorá vykazuje príznaky ochorenia a má pozitívnu anamnézu, je ďalej poslaná do špeciálnej ambulancie infekčného pavilónu, kde pokračuje vyšetrenie pacienta.

Stan pre postihnuté osoby

„Ďalším preventívnym opatrením, ktoré sme pre nemocnicu na Kramároch pripravili, je stan pre udalosti s hromadným postihnutím osôb, vzhľadom k aktuálnej situácii, keď predpokladáme, že počet osôb s podozrením na COVID-19 sa bude postupne zvyšovať. Zariadenie bude slúžiť na vyšetrovanie osôb s podozrením na COVID-19 ako rozšírenie kapacít ambulantnej činnosti na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Kramároch,“ informoval Alexander Mayer, námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice akad. L. Dérera.

V súčasnosti lekári univerzitnej nemocnici vyšetria denne približne 50 pacientov, ktorým odoberú vzorky. Do tohto procesu sa postupne zapojili aj lekári absolventi, ktorí sú riadne poučení o tom, ako robiť odbery, ako používať špeciálne osobné ochranné prostriedky a boli oboznámení so všetkými bezpečnostnými opatreniami a nariadeniami, ktoré boli vydané hlavným hygienikom SR, dodala Katarína Holečková, vedúca Katedry infektológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a lekárka Univerzitnej nemocnice Bratislava.