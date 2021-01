Univerzitná nemocnica Košice potrebuje pomoc medikov, chýba jej aj kyslík

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice je hospitalizovaných 268 pacientov s ochorením COVID-19. V kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii je 20 z nich. K dispozícii je celkovo 302 lôžok, ktoré sú obsadené na takmer 90 percent. Informovala o tom Monika Krišková z komunikačného oddelenia UNLP Košice.

„Problémy ďalšieho zvyšovania kapacity COVID lôžok nám však okrem personálneho zabezpečenia spôsobuje momentálne aj technický limit pri dodávke medicinálneho kyslíka. Jeho spotreba nám od mája 2020 doteraz stúpla o 600 percent. Navýšenie kapacity by malo byť zvládnuté do maximálne 14 dní,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice Vladimír Grešš.

Najbližšie dni potrebuje UNLP Košice pomoc okolitých nemocníc. „Mohli by nás denne odbremeniť o približne 10 – 15 pacientov. Pomôže nám to, kým vyriešime technické navýšenie kapacity kyslíka. Následne budeme môcť zabezpečiť ďalšie navýšenie už pripravených lôžok. Bude to šesť lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou a ďalších 42 bežných COVID lôžok s kyslíkom,“ uviedol výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.

V karanténe je aktuálne 170 zamestnancov. „Požiadali sme o ďalších 70 medikov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, najmä z odborov všeobecné lekárstvo, stomatológia a ošetrovateľstvo,“ uzavrel Paulo.