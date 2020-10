Univerzitná nemocnica v Košiciach plánuje opraviť vzduchotechniku a spustiť aj nové röntgeny

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v Košiciach plánuje do konca tohto kalendárneho roka a v priebehu budúceho roka prvé investície vo výške 6,5 milióna eur do rozvoja nemocnice.

Oprava havarijného stavu

Nemocnica získa financie kombináciou z vlastných zdrojov, mimoriadnych kapitálových zdrojov pridelených z Ministerstva zdravotníctva SR a z eurofondov. Informovala o tom Monika Krišková z komunikačného oddelenia UNLP Košice.

Do sanovania vážnych havarijných stavov v nemocničných budovách a spustenia nových röntgenov a magnetickej rezonancie plánuje nemocnica investovať 3,2 milióna eur. Ďalších 2,3 milióna eur pôjde do rekonštrukcie Kliniky infektológie a cestovnej medicíny a jeden milión eur do zabezpečenia zdravotníckej techniky pre liečbu pacientov COVID-19.

„Vo výške 2,435 milióna eur musíme nevyhnutne riešiť neodkladné opravy a to najmä havarijný stav vzduchotechniky, chladenia a kúrenia. V pláne je aj nákup záložného kompresora pre medicinálny vzduch pre areál na Tr. SNP a pre Detskú fakultnú nemocnicu Košice. V prípade výpadku existujúceho kompresora by ostali obe nemocnice bez dodávky stlačeného vzduchu, ktorý je potrebný pre liečbu pacientov a pri operáciách na operačných sálach,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP v Košiciach Vladimír Grešš.

Štyri nové röntgeny

Takmer 385-tisíc eur z celkovej sumy pôjde na nevyhnutné stavebné úpravy pre umiestnenie a inštaláciu štyroch nových röntgenov. Sedem nových röntgenov bolo zakúpených ešte v decembri minulého roka, pre nezrealizované stavebné úpravy v prvej polovici tohto roka sa však podarilo nainštalovať len tri.

Ďalšie štyri by tak po ukončení verejného obstarávania na stavebné práce a ich realizácii mali slúžiť pacientom od jari 2021. Aj nová magnetická rezonancia by mala byť uvedená do prevádzky v prvej polovici roku 2021. Umiestnená bude v budove nového urgentného príjmu na Rastislavovej ulici.

UNLP Košice sa bude uchádzať aj o financie z európskych štrukturálnych fondov, konkrétne z výzvy na posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme v súvislosti s pandémiou COVID-19. Výška príspevku pre UNLP Košice je 2,3 milióna eur.