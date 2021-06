Univerzitná nemocnica v Košiciach spustila očkovanie detí, plánuje im vyhradiť osobitné dni

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice od stredy 23. júna spustila očkovanie detí od 12 rokov veku vo vakcinačnom centre na Rastislavovej ulici. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika Krišková.

„V stredu predpoludním sme zaočkovali prvých 35 detí. Išlo o pilotné očkovanie detí od 12 rokov, rodičov zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí prejavili záujem. Od budúceho týždňa už máme prihlásených prvých detských záujemcov cez NCZI. Deti očkujeme vakcínou Comirnaty od dodávateľov Pfizer/BioNTech. Vakcína im bude podaná tak ako dospelým, v dvoch samostatných dávkach,“ uviedol výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.

Prítomný musí byť pediater

Vo vakcinačnom centre si zdravotnícky personál odskúšal systém očkovania detí, aby celý proces počas leta fungoval bez komplikácií.

„Deti by sa mali u nás očkovať jeden, možno dva dni v týždni, uvidíme podľa záujmu. Najbližšie je naplánovaná budúca streda a piatok od 8:00 do 13:00. Pri očkovaní detí od 12 rokov veku musí byť prítomný pediater. Od budúceho týždňa plánujeme očkovať deti v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou. Sme pripravení očkovať do 100 detí denne,“ dodal Beňa.

Deti bývajú často bezpríznakovými nosičmi vírusu a môžu predstavovať zdroj infekcie pre iných.

Deti môžu skončiť vo vážnom stave

„Pokiaľ chceme dosiahnuť kolektívnu imunitu, je potrebné, aby sa zaočkovalo aspoň 80 percent populácie, preto je nevyhnutné, aby sa očkovali aj deti. Podľa štatistík v roku 2020 žilo na Slovensku 213-tisíc detí vo veku 12 až 15 rokov. Ochorenie COVID-19 by sme nemali podceňovať ani u nich, hoci ho zvládajú ľahšie ako dospelí. Pokiaľ deti ochorejú na SARS-CoV-2, môžu mať zdravotné komplikácie spojené s prekonaním ochorenia a vtedy môžu skončiť vo vážnom stave aj na jednotkách intenzívnej starostlivosti,“ uviedla primárka Neonatologického oddelenia UNLP Košice Iveta Kostelníková.

Prípadné reakcie po očkovaní sú u detí podobné ako u dospelých. Miesto vpichu môže byť mierne opuchnuté, bolestivé a začervenané, tiež môžu byť zväčšené regionálne lymfatické uzliny. Vtedy ide o lokálnu reakciu. V prípade celkovej reakcie môže ísť o únavu, slabosť, bolesť hlavy, kĺbov a svalov.