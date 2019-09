Úplné odstránenie malárie už nie je vzdialeným snom, podarilo by sa to v priebehu jednej generácie

Svet by mohol byť v priebehu jednej generácie bez malárie, jednej z najstarších a najsmrteľnejších chorôb ovplyvňujúcich ľudstvo. Uvádza sa to v správe publikovanej v časopise Lancet. Maláriou sa každoročne nakazí viac ako 200 miliónov ľudí a smrteľná je najmä u malých detí.

Smrteľná nielen pre deti

Úplné odstránenie malárie na svete pritom už podľa správy nie je vzdialeným snom, no vykynoženie parazita si pravdepodobne každoročne vyžiada dodatočné zdroje vo výške dvoch miliárd dolárov (v prepočte približne 1,8 miliárd eur). Eradikácia choroby je však podľa expertov „cieľom epických rozmerov“. Informuje o tom britská BBC.

Malária je infekčná choroba, ktorú spôsobujú parazity rodu Plasmodium. Na ľudí sa prenáša po uštipnutí samičkou komára. U infikovaných ľudí má vážne prejavy v podobe vysokej horúčky a zimnice.

Parazit napáda bunky pečene a červené krvinky, a medzi ďalšie symptómy patrí aj anémia. Napokon choroba zasiahne celé telo, vrátane mozgu, a môže byť smrteľná. Každoročne jej podľahne približne 435-tisíc ľudí, z ktorých väčšinu tvoria deti.

Od roku 2000 sa znížil počet krajín s maláriou zo 106 na 86, počet prípadov malárie klesol o 36 percent a miera úmrtnosti o 60 percent. Vo veľkej miere sa tak deje vďaka dostupnosti preventívnych opatrení, ako sú napríklad moskytiéry napustené insekticídmi, a tiež vďaka lepším liekom pre už infikovaných ľudí.

Komáre by mohli byť neplodné

Eradikácia malárie, teda jej úplné odstránenie na celom svete, by bola obrovským úspechom. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si preto pred troma rokmi objednala vypracovanie správy s cieľom zistiť do akej miery je to uskutočniteľné a koľko by si to vyžadovalo finančných prostriedkov. Štyridsaťjeden svetových expertov na maláriu, od vedcov po ekonómov, dospelo k záveru, že by sa tak mohlo stať do roku 2050. Ich správa je pritom prvá svojho druhu.

„Príliš dlho bolo odstránenie malárie vzdialeným snom, avšak teraz máme dôkazy, že môže byť a mala by byť odstránená do roku 2050,“ vyjadril sa jeden z autorov správy sir Richard Feachem. „Táto správa ukazuje, že jej eradikácia je možná v priebehu jednej generácie,“ dodal.

Na základe súčasných trendov autori správy odhadujú, že svet bude do roku 2050 „vo veľkej miere bez malárie“. Stále však bude existovať malarické pásmo v Afrike tiahnúce sa od Senegalu na severozápade po Mozambik na juhovýchode.

Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať efektívnejšie využívanie súčasných technológií a vývoj nových spôsobov boja proti chorobe. To by mohlo zahŕňať aj génové inžinierstvo, ktoré by mohlo teoreticky zabezpečiť, aby boli komáre neplodné a ich populácie by skolabovali, prípadne aby boli komáre rezistentné voči parazitom.

Miliardy eur ročne

Správa odhaduje, že momentálne sa ročne minie na maláriu 4,3 miliardy dolárov (v prepočte približne 3,9 miliardy eur). Na to, aby sa jej svet zbavil, by však boli potrebné ďalšie dve miliardy dolárov ročne.

K nákladom treba podľa autorov správy pripočítať aj straty na životoch a neustály boj proti parazitom a komárom, ktoré si budujú odolnosť voči liekom a insekticídom.

Získať dve miliardy dolárov ročne bude „náročné“ avšak sociálne a ekonomické benefity odstránenia tejto choroby „vysoko prevýšia náklady“, uzatvára správa.