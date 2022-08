Úrad pre dohľad je podľa Asociácie nemocníc Slovenska nekompetentný, reaguje tak na kritiku DRG systému

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) je podľa Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) de facto nekompetentný.

Asociácia tak v tlačovej správe reagovala na vyhlásenie ÚDZS, že Slovensko je dlhodobo jedinou krajinou EÚ, ktorá pri úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti nepoužíva DRG systém a nereguluje ceny.

Donedávna riadený úradom dohľadu

Toto vyhlásenie je podľa ANS len ďalším potvrdením, že úrad nepozná úlohy, ktoré ma plniť a jeho vedenie nemá ani základnú kompetenciu byť vo svojej pozícii.

Ako vysvetľuje asociácia nemocníc, za DRG systém bol až donedávna zodpovedný práve ÚDZS.

„Zároveň zrejme tá istá inštitúcia netuší, že už niekoľko rokov pôsobí Riadiaci výbor pre DRG, do predminulého roka riadený práve úradom, ktorý stanovuje základné sadzby DRG či ich konvergenciu,“ spresňujú zástupcovia nemocníc.

Podľa vzoru Nemecka

„Netvrdíme, že súčasný systém je ideálny, preto dlhodobo požadujeme aby sa upravil podľa vzoru z Nemecka,“ pokračuje asociácia s tým, že to všetko mohol práve úrad napraviť. Asociácia súhlasí s kritikou ÚDZS na adresu vlády, ktorá sa zaviazala zabezpečiť úplnú funkčnosť DRG.

„Mala by však byť výrazne adresnejšia, hlavne keď vedenie ÚDZS bolo dosadené práve súčasnou vládou,“ podotýkajú zástupcovia asociácie.

Zároveň platí, že vykazovanie výkonov do zdravotných poisťovní je na základe DRG, základných sadzieb, aj keď sú platby zastropované paušálnymi platbami.

„Podobne ako v Nemecku, odkiaľ sme systém prevzali a kde sa chodíme už niekoľko rokov učiť, ako funguje. Podobný študijný pobyt by sa hodil aj vedeniu ÚDZS,“ uvádza ANS. Nemocnice ANS boli proti systému paušálnych platieb.

Systém zachránil zdravotníctvo

Pripúšťajú však, že z pohľadu kovidovej krízy tento systém zachránil slovenské zdravotníctvo. Ak by nemocnice boli posledné dva roky platené len na základe výkonov, väčšina nemocníc by podľa ANS neprežila.

„Nedokázala by uhradiť svoje bazálne fungovanie a vďaka geniálnemu nápadu ÚDZS by sme tu nemali takmer žiadnu nemocničnú starostlivosť,“ upozorňuje ANS.

Ako ďalej ANS dodáva, porovnávať náklady zdravotníckych zariadení ako spravodlivé kritérium ich fungovania je absolútna neznalosť.

V praxi by to znamenalo, že nemocnice s predraženými nákupmi, prezamestnanosťou, plytvaním a korupčnými kauzami by mali byť vnímané ako tie úspešnejšie či lepšie fungujúce.

Slovensko je jedinou krajinou bez DRG

ANS na záver uviedla, že napriek opakovaným žiadostiam o stretnutie s predsedníčkou ÚDZS nedostala od jej nástupu do funkcie, od apríla 2021 ani jeden termín.

ÚDZS 12. augusta vydal vyhlásenie, v ktorom kritizoval, že Slovensko je v súčasnosti jedinou krajinou EÚ, ktorá pri úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti nepoužíva DRG systém a nereguluje ceny.

Úrad urguje využívanie DRG

Základom cenotvorby známej pod skratkou DRG (Diagnosis Related Group) je zatriedenie výkonov do skupín s podobným medicínskym priebehom a ekonomickými nákladmi. Tie majú pokrývať personálne náklady, režijné a investičné náklady a primeraný zisk.

ÚDZS vo vyhlásení uviedol aj výsledky finančnej analýzy šiestich štátnych a štyroch súkromných nemocníc za rok 2020. Z nich vyplýva, že úhrady od zdravotných poisťovní v priemere pokrývajú 71 percent nákladov štátnych a 92 percent súkromných nemocníc.

Úrad navrhol ako systémové riešenie čo najrýchlejšie uplatňovať spravodlivú cenotvorbu, čiže DRG úhradový mechanizmus.