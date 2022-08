Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odmieta obvinenia asociácie nemocníc z nekompetentnosti ohľadom DRG systému

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vo svojich správach zverejnených v apríli a júni, ako aj v nedávnom vyhlásení skonštatoval nespochybniteľnú skutočnosť, a to, že Slovensko je dlhodobo jedinou krajinou EÚ, ktorá pri úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti nepoužíva DRG systém a nereguluje ceny.

Faktom tiež je, že dnešné vedenie ÚDZS považuje za nevyhnutné, aby sa aj na Slovensku uplatnil DRG systém v jeho optimálnom nastavení a úplnej funkčnosti, lebo práve tento systém cenotvorby v zdravotníctve sa osvedčil vo všetkých krajinách, kde sa dlhodobo využíva.

V reakcii na kritiku zo strany Asociácie nemocníc Slovenska to uviedla hovorkyňa ÚDZS Monika Hudecová.

„Asociácia nemocníc Slovenska na vyhlásenie úradu reagovala tvrdením, že vedenie ÚDZS nemá ani len základnú kompetenciu byť vo svojej pozícii. Ako dôvod uvádzajú skutočnosť, že za zavedenie DRG bol až donedávna zodpovedný ÚDZS. Áno, Centrum pre klasifikačný systém, ktoré zodpovedalo za vývoj DRG, bolo súčasťou úradu, ale iba do 31. decembra 2020, lebo po tomto dátume prešla táto agenda pod Ministerstvo zdravotníctva SR. Nová predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová bola do funkcie vymenovaná až 29. apríla 2021. Nové vedenie úradu nemôže byť zodpovedné za to, čo urobilo, presnejšie, čo neurobilo predchádzajúce vedenie úradu. Za všetko, čo úrad od mája 2021 rozhodol a vykonal, nesie jeho vedenie plnú zodpovednosť, ku ktorej sa hlási. Odmieta však prijať zodpovednosť za niečo, čo zanedbali predchádzajúce vedenia ÚDZS, nominanti predchádzajúcich vlád. Obvinenie z nekompetentnosti preto považuje vedenie ÚDZS za vecne nepodložené a zjavne účelové,“ reagoval ÚDZS.