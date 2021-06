Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podáva podnet, okolo prehliadky mŕtvych tiel sa vyvolala panika

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) reaguje na antikampaň k navrhovanej zmene legislatívy o prehliadkach mŕtvych tiel. Úrad tvrdí, že zástupcovia Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) šíria zavádzajúci mediálnu kampaň ku zmene legislatívy a dezinformujú.

ÚDZS navrhuje zmeniť legislatívu, ktorá upravuje prehliadky mŕtvych tiel. Podľa úradu by sa mala eliminovať tvorba neprimeraného zisku súkromnými spoločnosťami zabezpečujúcimi výkon týchto prehliadok.

Podáva podnet na Transparency

„Vyvolávanie paniky z radov tých, ktorí lekárov zastupujú, považujeme za nezodpovedné a eskalujúce už aj tak toxickú atmosféru, ktorú si samotní lekári určite nezaslúžia,“ myslí si ÚDZS, ktorý tvrdí, že práve u SLK a ZAP sú výrazné indície konfliktu záujmov, politických aj obchodných.

„Iba vtedy, ak sa zákon nepodarí zmeniť, hrozí, že činnosť budú musieť vykonávať ambulantní lekári ako to bolo pred rokom 2018. Navrhované zmeny sú teda v ich prospech, nie naopak. ÚDZS dnes nemá dosť prostriedkov na úhrady neopodstatnene vysokých požiadaviek súkromných organizátorov,“ uvádza úrad, ktorý pre podozrenie z kartelových dohôd a konfliktu záujmov podáva podnet na Transparency International Slovensko.

Zisky idú súkromníkom

„Od roku 2017 narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel až o 321 percent, náklady na tento rok by mali presiahnuť 3 mil. eur, pričom zisky idú najmä súkromným organizátorom,“ upozorňuje úrad, ktorý v rámci šetrenia navrhuje aby tieto prehliadky vykonávali lekári a nie súkromné spoločnosti prostredníctvom svojich zmluvných lekárov, ako je to od začiatku roka 2018.

ÚDZS navrhuje spôsob, ako prehliadky naďalej vykonávať odborne a včas, no s výraznými úsporami pre slovenských daňových poplatníkov a z pohľadu lekárov, dobrovoľne. „Lekári by v novom systéme dostali o 60 percent viac v porovnaní s úhradami za prehliadku mŕtveho tela do roku 2018, konkrétne 40 eur za prehliadku plus prepravné, navrhovaný strop je 70 eur,“ vysvetlil ÚDZS.

Žiadajú odbremenenie ambulancií

ZAP a SLK zásadne odmietajú navrátenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia lekármi poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na základe rozpisov ÚDZS.

„Odbremenenie ambulancií, ktorých udržateľnosť v systéme je dnes kritická, od povinnosti vykonávať prehliadky mŕtvych tiel a skrátenie ambulantnej pohotovostnej služby do 22:00 sú od roku 2018 jednými z mála legislatívnych úprav, ktoré ambulanciám pomohli a boli pozitívne prijaté naprieč celým sektorom,“ uviedla prezidentka ZAP Zuzana Dolinková.

Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov je presvedčená, že ponechanie profesionalizácie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel je jediná cesta, ako ambulantný sektor úplne nepochovať.