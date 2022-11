Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa ohradzuje voči útokom Dôvery, k všetkým poisťovniam pristupuje rovnako

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa ohradzuje voči útokom zdravotnej poisťovne Dôvera. Tvrdí, že pri plnení svojich zákonných povinností postupuje voči všetkým zdravotným poisťovniam rovnako. Ako uviedol úrad v tlačovej správe, len investičná spoločnosť Penta si pomocou rôznych účtovných operácií vytiahla z verejného zdravotného poistenia stámilióny eur, a to bez odvedenia dane štátu.

Zdravotnícky konglomerát

„Ak sa dnes štátne orgány vrátane ÚDZS snažia zamedziť takýmto praktikám, nie je to plazivý socializmus, ale stavanie hrádzí voči bezohľadnému kapitalizmu, ktorý nedbá na záujmy poistencov, drobných akcionárov, súkromných lekárov či lekárnikov,“ tvrdí úrad.

Penta podľa ÚDZS buduje na Slovensku zdravotnícky konglomerát, zložený zo zdravotnej poisťovne, siete lekární, polikliník, laboratórií, dodávateľov a nemocníc.

„Je povinnosťou štátu vrátane Protimonopolného úradu SR skúmať tieto vzťahy z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže i kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol úrad.

To, čo je podľa predstaviteľov spoločnosti Penta a poisťovne Dôvera útokom na ich podnikanie zo strany štátu, je z pohľadu úradu plnenie si zákonných povinností s ohľadom na verejný záujem.

Udelil poisťovni pokutu

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) patriaci pod finančnú správu udelil poisťovni Dôvera pokutu vo výške 3 milióny eur. Pokuta sa týka účtovníctva za rok 2017, no jej podstata súvisí so zaúčtovaním poistného kmeňa po spojení zdravotných poisťovni Dôvera a Apollo v roku 2009. Dôvera tvrdí, že rozhodnutie ÚVHS sa opiera o právne nezáväzný metodický pokyn, ktorý vznikol až v lete 2020 na Ministerstve financií SR. Poisťovňa to považuje za šikanu.

„Rozhodnutia ÚVHS a Finančného riaditeľstva sú v zásadnom rozpore s postojmi štátnych orgánov, znalcov a audítorov, ktorí od roku 2009 opakovane potvrdzovali zákonnosť a správnosť konania zdravotnej poisťovne,“ uviedla v utorok poisťovňa v tlačovej správe.

Spochybňuje účtovné postupy

Pôvodná verzia dokumentu podporovala správnosť postupu účtovania Dôvery, za nejasných okolností sa však úplne zmenili jej závery. Dôvera upozorňuje na to, že v tom čase na ministerstve pracovala ako poradkyňa ministra súčasná predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Blahová, ktorá dlhodobo spochybňuje účtovné postupy Dôvery.

„Zmena postoja ÚVHS k tejto transakcii je šokujúcim signálom, ktorý mení právnu istotu v podnikaní na neistotu. O to viac, že táto zmena sa podľa nášho názoru odohrala za značne netransparentných okolností a spôsobom, ktorý ignoruje akékoľvek relevantné odborné argumenty. Považujeme to za dôkaz politického zneužitia štátnych inštitúcií,“ povedal partner investičnej skupiny Penta Václav Jirků.

Podá správnu žalobu

„Takéto konanie považujeme za nezákonné,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Podľa neho je neakceptovateľné, aby štátny orgán s odstupom viac ako 10 rokov napadol platnosť vtedajšieho postupu, ktorý bol v súlade so zákonmi. Vzhľadom na tieto okolnosti podá zdravotná poisťovňa Dôvera správnu žalobu voči rozhodnutiu Finančného riaditeľstva SR.