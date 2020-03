USA prekonali Čínu v počte chorých na Covid-19, najviac mŕtvych je v Taliansku (video)

Spojené štáty americké majú najviac potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom na svete. Podľa najnovších údajov Johns Hopkins University majú v USA viac ako 85 500 pozitívnych testov, čo je viac ako v Číne (81 782) a v Taliansku (80 589).

V počte úmrtí je to však stále Taliansko, ktoré ich má najviac, a to 8 215. Spojené štáty majú takmer 1 300 úmrtí spôsobených ochorením COVID-19, ktoré nový koronavírus vyvoláva, a v Číne ich je 3 291.

Otestovali pol milióna ľudí

Americký prezident Donald Trump najnovšie čísla vo štvrtok popoludní na brífingu v Bielom dome pripísal „množstvu testov, ktoré robíme“. Viceprezident Mike Pence uviedol, že testy na koronavírus sú dostupné vo všetkých 50 štátoch a celonárodne už vykonali 552-tisíc testov.

Trump by chcel znovu otvoriť krajinu do 12. apríla, čo sa však stretlo s kritikou. Na brífingu uviedol, že Američania sa musia vrátiť do práce – v dôsledku nového koronavírusu prišlo o zamestnanie 3,3 milióna Američanov – a krajina by mala fungovať ako predtým.

„Môžeme si vziať časti našej krajiny, môžeme si vziať veľké časti našej krajiny, ktoré nie sú tak vážne ovplyvnené, a môžeme to urobiť takto,“ vysvetlil postupné uvoľňovanie s tým, že ľudia sa budú stále sociálne dištancovať, ako sa dá, a umývať si ruky a robiť iné preventívne opatrenia.

Tri zóny rizika

Šéf Bieleho domu tiež vo štvrtok napísal list guvernérom štátov, v ktorom uviedol, že jeho tím plánuje vydať federálne usmernenia pre sociálne dištancovanie, ktoré môžu niektorým regiónom odporučiť, aby uvoľnili obmedzenia.

Nové usmernenia by podľa neho vytvorili zóny malého, stredného a vysokého rizika, ktoré by umožnili vláde radiť v otázkach „udržiavania, zvyšovania a uvoľňovania sociálneho dištancovania a ďalších zmierňujúcich opatrení, ktoré zaviedli“.

Hoci prezident stanovil 15 dní sociálneho dištancovania na spomalenie šírenia nového koronavírusu, jeho dodržiavanie je v podstate dobrovoľné a je na štátoch, či uplatnia alebo neuplatnia opatrenia, ako je napríklad obmedzenie pohybu, aby zabezpečili bezpečnosť svojich obyvateľov.