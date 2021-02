USA schválili jednodávkovú vakcínu Johnson & Johnson, je účinná aj na mutácie

Americký federálny Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) v sobotu schválil jednodávkovú vakcínu proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson. Tá v nadchádzajúcich týždňoch umožní zaočkovanie miliónov Američanov.

Podľa celosvetovej štúdie spoločnosti Johnson & Johnson je vakcína efektívna zhruba na 66 % pri miernom až vážnom priebehu ochorenia COVID-19, a to štyri týždne po očkovaní.

Obstála aj v Juhoafrickej republike

Zároveň poskytuje stopercentnú účinnosť pri prevencii hospitalizácie a úmrtia v dôsledku nákazy koronavírusom. Vakcína od spoločnosti Johnson & Johnson pri štúdiách obstála aj v rizikových štátoch ako Juhoafrická republika, kde sa šíri variant vyvolávajúci najväčšie obavy.

V Spojených štátoch, kde si pandémia koronavírusu dosiaľ vyžiadala viac ako 510-tisíc obetí, tak budú môcť očkovať tromi schválenými vakcínami.

Predtým regulačné orgány odobrili očkovacie látky Pfizer/BioNTech a Moderna.

Miliarda dávok do konca roka

Do konca marca by mala spoločnosť Johnson & Johnson dodať USA 20 miliónov dávok, do leta by sa toto číslo mohlo vyšplhať na 100 miliónov. Cieľom spoločnosti je vyrobiť do konca roka na celom svete asi miliardu dávok.

Vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson by v najbližšom období mohli schváliť aj ďalšie regulačné orgány. Firma už požiadala o povolenie na núdzové použitie vakcíny Európsku liekovú agentúru (EMA) i Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO). Spomenutá EMA by podľa neoficiálnych informácií mala schváliť vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson 11. marca.