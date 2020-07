USA vystupujú zo Svetovej zdravotníckej organizácie, Trumpov krok sa dočkal veľkej kritiky

Americký prezident Donald Trump formálne pristúpil k vystúpeniu Spojených štátov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tento krok už avizoval koncom mája, keď v súvislosti s pandémiou koronavírusu obvinil agentúru Organizácie Spojených národov (OSN), že je pod čínskou kontrolou. O vystúpení už jeho administratíva informovala americký Kongres aj OSN, informuje spravodajský portál BBC.

Hovorca generálneho tajomníka OSN potvrdil, že USA upozornili organizáciu o svojom vystúpení, ktoré nadobudne platnosť 6. júla 2021.

Zanechávajú Američanov chorých

Demokratický senátor Robert Menendez zo senátneho Výboru pre zahraničné vzťahy na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter na krok amerického prezidenta reagoval s tým, že „zanecháva Američanov chorých a Ameriku samú“.

Trumpov demokratický konkurent v novembrových prezidentských voľbách, niekdajší viceprezident Joe Biden, zase tweetoval, že v prvý deň v prezidentskej funkcii „sa vrátim do WHO a obnovím naše vedúce postavenie na svetovej scéne“.

Nemenovaný predstaviteľ z americkej vlády sa pre CBS News v tejto súvislosti vyjadril, že Washington podrobne vymenoval reformy, ktoré chce, aby WHO vykonala a priamo sa nimi zaoberala, ale organizácia odmietla konať. „Pretože nespravili požadované a veľmi potrebné reformy, dnes ukončíme náš vzťah,“ uviedol.

Najväčší prispievateľ

Spojené štáty sú najväčším prispievateľom do WHO, vlani poskytli organizácii vyše 400 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 360 miliónov eur). Prezident však v apríli oznámil, že pozastaví jej financovanie, ak do 30 dní neprijme „podstatné vylepšenia“.

V máji zase vyhlásil, že ukončí vzťah s organizáciou a financie presmeruje ďalším globálnym charitatívnym organizáciám v oblasti verejného zdravia.

Podľa rezolúcie Kongresu z roku 1948 môžu USA odstúpiť, musia to však oznámiť rok vopred a mali by zaplatiť dlžné poplatky. Ako upozorňuje BBC, nie je jasné, aký postoj v tejto otázke má Trump. Dujarric zdôraznil, že by Spojené štáty mali splniť dané podmienky.