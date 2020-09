Úzkosť nemusí mať len psychický pôvod. Môže súvisieť aj so zápalom v tele

Úzkostné pocity a stavy lekári obyčajne pripisujú na vrub duševným poruchám. Podľa najnovšieho výskumu ukrajinských špecialistov, o ktorom informuje Európska endokrinologická spoločnosť, by mohli mať súvis aj s disfunkciou a zápalom dôležitého orgánu.

Podľa Medicalnewstoday.com trápia úzkostné poruchy viac ako 260 miliónov ľudí po celom svete. Mnohí z nich sú pre zníženú kvalitu života odkázaní na pomoc liekov, ktoré im pomáhajú prekonať nepríjemné pocity a normálne fungovať v spoločnosti.

Narušená funkcia štítnej žľazy

Vedci však zistili, že úzkostné stavy nemusia spadať len do kompetencie psychiatra, ale tiež endokrinológa. Čiastočne by totiž mohli súvisieť s narušenou funkciou štítnej žľazy. Podľa Eurekalert.com by tak mohli mať pacienti s autoimunitným zápalom štítnej žľazy väčšiu predispozíciu na vznik úzkostnej poruchy.

Vyplynulo to z nového výskumu, ktorý v Kyjeve viedla Juliya Onofriichuk. Do štúdie bolo zapojených 56 dobrovoľníkov vo veku nad 30 rokov so záchvatmi úzkosti. Vedci im vyšetrili štítnu žľazu pomocou ultrazvuku a merali hladiny tyroxínu (T3) a trijódtyronínu (T4), hormónov produkovaných štítnou žľazou.

Hladiny týchto hormónov boli u skúmaných osôb mierne zvýšené a ich štítna žľaza vykazovala známky zápalu. Po nasadení liečby však došlo k zmierneniu zápalu aj úzkostných príznakov.

Skrytá príčina v endokrinnom systéme

Podľa vedcov by pacienti s úzkostnými poruchami mali absolvovať aj vyšetrenie štítnej žľazy. Rolu pri ich vzniku totiž nemusí zohrávať len centrálna nervová sústava, ale aj endokrinný systém, resp. žľazy s vnútorným vylučovaním, domnievajú sa.

V ďalšej fáze štúdie plánujú preskúmať možný vplyv pohlavných hormónov a hormónov nadobličiek na výskyt úzkostných prejavov či disfunkcie štítnej žľazy.