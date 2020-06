V Afrike začnú s prvým testovaním vakcíny proti ochoreniu COVID-19

V stredu sa začne prvé testovanie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na africkom kontinente. Oznámili to výskumníci z Juhoafrickej republiky. Vakcínu vyvinutú vedcami z Oxfordskej univerzity už vyhodnocujú v rozsiahlych testoch vo Veľkej Británii a podobné testovanie spúšťajú aj v Brazílii, uviedla University of the Witwatersrand v Johannesburgu.

Oznámenie prišlo niekoľko hodín po tom, čo Južná Afrika informovala, že celkový počet prípadov koronavírusu v krajine presiahol v utorok 100-tisíc. To je takmer tretina všetkých zaznamenaných prípadov na africkom kontinente.

Testy vakcíny v Juhoafrickej republike by mali zahŕňať 2 000 účastníkov. Prví by mali byť zaočkovaní už tento týždeň v provincii Gauteng, kde sa nachádza ekonomická metropola krajiny Johannesburg i hlavné mesto Pretória.

Ostatných zaočkujú v provincii Západné Kapsko, ohnisku šírenia nákazy. Testovanie začína v čase, keď v Južnej Afrike začína zima a chrípková sezóna a tlak na nemocnice rastie, priblížil situáciu vedúci testovacieho tímu Shabir Madhi.