V ambulanciách sa míňajú ochranné prostriedky, lekári žiadajú vládu o pomoc

Respirátory, rúška, obleky, rukavice, návleky, okuliare, dezinfekcia. V čase epidémie je to nevyhnutná výbava aj ambulantných lekárov a sestier. No ako upozorňuje Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), nemajú ich.

„Denne každého z nás kontaktujú desiatky pacientov, pričom nevieme, ktorý z nich je nositeľom vírusu. Sme tak vystavení najväčšiemu riziku zo všetkých zdravotníckych pracovníkov,“ uvádza prezidentka SVLS Monika Palušková.

Byť všeobecným lekárom je najrizikovejším povolaním týchto týždňov na Slovensku, dodáva.

Dostali za hrsť gumených rukavíc a papierové rúška

Stenčujúce sa či už aj minuté zásoby prinútili SVLS obrátiť sa listom na premiéra Igora Matoviča. Žiadajú od neho, aby štát dodal osobné ochranné prostriedky do ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých.

„Bez nich nie je možné ochrániť tých, ktorí bojujú v prvej línii za životy občanov Slovenska. Je dehonestujúce, keď lekárom a sestrám v primárnom kontakte, ktorí sú denne vystavení nebezpečenstvu, štát pošle na ochranu za hrsť gumených rukavíc, zopár papierových rúšok a niekoľko igelitových návlekov na obuv na boj so smrteľným vírusom. Nič viac,“ zdôrazňuje Palušková.

Žiadajú tiež dodanie dostatočného množstva dezinfekčných prostriedkov. „Ambulancie a ich vybavenie musíme neustále dezinfikovať, dekontaminovať, čistiť. Nemáme už čím,“ vysvetľuje SVLS.

Primárnej starostlivosti hrozí kolaps

Správa štátnych hmotných rezerv nedisponuje potrebnými osobnými ochrannými prostriedkami pre zdravotníkov. Zdravotníkov však podľa SVLS nie je naďalej možné vystavovať neúmernému život ohrozujúcemu riziku.

Lekári preto žiadajú vládu, aby zabezpečila distribúciu osobných ochranných prostriedkov do ambulancií prostredníctvom Ministerstva obrany SR z jej zásob v skladoch.

Dodávať by sa mali pritom priamo do každej ambulancie tak, ako sú a boli dodávané do nemocníc. „Minulý týždeň sa od nás žiadalo, aby sme za nimi cestovali desiatky kilometrov do krajských miest. Je navyše nemysliteľné, aby sa od všeobecných lekárov žiadalo prerušenie ordinačných hodín kvôli byrokracii. Naši pacienti nás potrebujú v ambulanciách, nie na úradoch,“ vyhlásila SVLS.

„Ak všeobecní lekári a sestry v ambulanciách ochorejú alebo pôjdu do karantény, primárna zdravotná starostlivosť skolabuje,“ varuje Palušková.