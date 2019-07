V Ázii sa šíri malária odolná voči liekom, zmutované parazity vyvolávajú u odborníkov obavy

V juhovýchodnej Ázii sa rýchlo šíri malária odolná voči kľúčovým liečivám. Vyplýva to z výskumu britských a thajských vedcov, podľa ktorých sa rezistentné malarické parazity – plazmódiá rozšírili z Kambodže do Laosu, Thajska a Vietnamu. Štandardnú liečbu tam pritom podstupuje len polovica pacientov.

Na liečbu malárie sa používa kombinácia dvoch liečiv – artemisinínu a piperachínu. Túto kombináciu uviedli v Kambodži v roku 2008, no už do roku 2013 sa na západe krajiny objavili prvé prípady mutácie parazitov a vytvorenia odolnosti proti obom látkam.

Odolnosť parazitov vyvoláva obavy

Vedci v rámci spomínanej štúdie, ktorá vyšla v odbornom časopise Lancet Infectious Diseases, skúmali vzorky krvi pacientov naprieč juhovýchodnou Áziou. Pri skúmaní DNA parazitov zistili, že sa ich rezistencia rozšírila nielen po celej Kambodži, no už aj v Laose, Thajsku a Vietname.

V niektorých oblastiach bolo rezistentných až 80 percent malarických parazitov. Situáciu zhoršuje aj to, že plazmódiá ešte viac zmutovali. „Tento kmeň sa rozšíril a stal sa horším,“ skonštatoval pre BBC News Roberto Amato z Wellcome Sanger Institute.

Odolnosť malarických parazitov voči liekom v juhovýchodnej Ázii ohrozuje pokrok v eliminácii tohto infekčného ochorenia a zároveň u odborníkov vyvoláva obavy, že by sa mohla rozšíriť aj do Afriky, kde je väčšina prípadov.

„Tento veľmi úspešne odolný parazitický kmeň je schopný napadnúť nové územia a nadobudnúť nové genetické vlastnosti, čo vyzdvihuje desivé vyhliadky na to, že by sa to mohlo rozšíriť do Afriky, kde sa objavuje väčšina prípadov malárie,“ priblížil Olivo Miotto z Wellcome Sanger Institute a Oxfordskej univerzity, ktorý pripomenul, že odolnosť parazitov voči látke chlorochín v 80. rokoch prispela k miliónom úmrtí.

Prijatie alternatívnej liečby

Malária sa však nestáva neliečiteľnou, píše BBC. Na boj proti chorobe možno využiť alternatívnu liečbu, ktorej prijatie je podľa Tran Tinh Hiena z Oxford University Clinical Research Unit vo Vietname veľmi potrebné.

Alternatívna liečba by mohla zahŕňať iné liečivá alebo využitie kombinácie troch látok, ktoré by prebili odolnosť parazitov.

Napriek tomu, že sa zväčšilo šírenie rezistentných parazitov, počet prípadov v oblasti klesá. V roku 2008 bolo napríklad v Kambodži 262-tisíc prípadov malárie, zatiaľ čo vlani to už bolo len 36 900.

Ročne na svete zaznamenajú zhruba 219 miliónov prípadov malárie. Choroba, ktorej symptómy sú napríklad triaška a horúčka sprevádzaná silným potením a bez liečby môže viesť k zlyhaniu orgánov, si každý rok vyžiada približne 435-tisíc mŕtvych. Väčšina z nich sú pritom deti mladšie ako päť rokov.